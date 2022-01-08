 

«Шокирующий момент» — Sun рассказала о столкновении британского фрегата с «российской подлодкой»

08.01.2022, 9:34, Новости дня
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Благодаря новой телепередаче выяснилось, что в конце 2020 года в Атлантике фрегат Королевского ВМФ Northumberland столкнулся с «российской субмариной», пишет The Sun. По словам издания, инцидент, который «поразил» британских моряков, стал первым подобным случаем со времён холодной войны.

В конце 2020 года в ледяных водах Северной Атлантики фрегат Королевского ВМФ Northumberland столкнулся с российской подводной лодкой. Свидетелями «драмы в открытом море» стала съёмочная группа британского телеканала Channel 5, которая снимала сюжет для своей передачи, пишет The Sun.

Российская субмарина «скрытно перемещалась» в 200 милях к северу от Шотландии, когда британское судно отправилось на её поиски. Существовали опасения, что «русские попытаются перерезать подводные кабели, крайне необходимые для интернета и связи в Соединённом Королевстве», считает издание.

Британский фрегат задействовал гидролокаторную антенну в попытке обнаружить иностранную подлодку. Но произошло событие, «вероятность которого составляет один к миллиону»: субмарина врезалась в гидроакустический кабель, буксируемый Northumberland.

По словам издания, этот «шокирующий момент поразил» экипаж британского корабля. На видео инцидента, который, предположительно, произошёл случайно, можно услышать, как один из моряков недоумевает: «Во что я, чёрт возьми, только что врезался?»

В результате удара серьёзно пострадало гидроакустическое устройство британского корабля, что вынудило экипаж прервать свою миссию и вернуться на базу. Считается, что это «первое столкновение кораблей российского и королевского флота со времён холодной войны», обращает внимание The Sun.

 «[Сонар] был сильно изжёван и непригоден для использования», — заявил источник The Sun в Королевском ВМФ. При этом он предположил, что подводная лодка также пострадала, а её экипаж «наложил в штаны».

«Вопрос в том, было ли это преднамеренно или случайно? — сказал изданию отставной офицер Королевского флота Том Шарп. — Обнаружение кораблей и подводных лодок  неточная наука. Возможно, речь идёт о неудачном близком проходе». «Российская угроза нашим подводным коммуникациям реальна, она находится у нас на пороге и постоянно возрастает», — добавил он.

В Минобороны Великобритании The Sun подтвердили информацию о том, что отслеживаемая «российская субмарина соприкоснулась с гидролокаторной антенной», которую использовал Northumberland. «Королевский флот регулярно следит за иностранными кораблями и подводными лодками, чтобы обеспечить защиту Соединённого Королевства», — отметил представитель ведомства.

Подробности столкновения появились на фоне заявлений главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая призвала свободный мир «подняться, чтобы противостоять угрозам» со стороны Москвы. В российском посольстве в Лондоне от комментариев отказались, заключает The Sun.



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