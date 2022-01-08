 

Старт ЕГЭ перенесут на 1 марта

08.01.2022, 9:31, Разное
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На сайте министерства просвещения РФ появилось сообщение о переносе ЕГЭ, ОГЭ и годовых экзаменов на март-апрель 2022 года.

В ведомстве пояснили, что перенос ЕГЭ на новые сроки позволит вузам оперативнее решить проблемы, возникшие в прошлом году, а абитуриентам не спеша выбрать учебное заведение. Первые экзамены по русскому языку пройдут с 1 по 5 марта, экзамены по базовой математике с 9 по 14 марта, экзамены по выбору с 20 марта по 2 апреля.

– Мы считаем, что проведение ЕГЭ в марте даже удобнее для учащихся, ведь, начиная с января за полгода они сильно устают, а в нашем случае, они выходят с каникул в феврале и могут за месяц хорошо подготовиться, — пояснил министр просвещения Сергей Кравцов.

Если результаты ЕГЭ будут выше, чем в предыдущие годы, проведение экзаменов в марте станет ежегодным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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