 

МВД РФ начало разрабатывать порядок проведения геномной регистрации

08.01.2022, 9:00, Новости дня
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МВД РФ разрабатывает проект постановления, который установит порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации, а также учет и хранение биологического материала, сообщили в пресс-центре ведомства.

В МВД отметили, что документ разрабатывается во исполнение соответствующего федерального закона, а также с учетом положений проекта закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам государственной геномной регистрации. «Проект постановления устанавливает порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации, а также определяет правила получения, учета, хранения, использования, передачи и уничтожения биологического материала и обработки геномной информации», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, в связи с тем, что состав и порядок осуществления мероприятий по геномной регистрации, предусмотренных проектом закона, будет в основном определен после вступления в силу его положений, а также согласования проекта постановления с федеральными органами государственной власти, комментарии о порядке исполнения его положений являются преждевременными.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые прибывают в Россию. Позже зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил расширить экспертизу на всех россиян.

Напомним, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин посчитал нарушением Конституции РФ идею распространения геномной экспертизы не только на мигрантов, но и на других россиян.



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