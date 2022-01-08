Врачи рассказали о состоянии эвакуированных при пожаре в Кемеровской области

Медики скорой помощи осмотрели всех постояльцев частного пансионата «Золотой век» в Кемеровском районе Кузбасса, которые были ночью эвакуированы при пожаре в учреждении. Пострадавших среди них нет, сообщили в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф.

«Все эвакуированные осмотрены врачами скорой помощи, пострадавших среди них нет, госпитализация никому не потребовалась», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, при пожаре в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области погибли четыре человека. Еще 48 человек были эвакуированы. В экстренных службах уточнили, что из 48 постояльцев 16 – лежачие пациенты. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Причиной пожара в пансионате для пожилых «Золотой век» в Кемеровской области, по предварительным данным, стало короткое замыкание.