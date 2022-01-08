 

Москвичам пообещали небольшой снег и мороз

08.01.2022, 9:00, Новости дня
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Небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня за погоду в столице будет отвечать гребень антициклона и перемещающийся по его периферии малоактивный теплый атмосферный фронт. Погода облачная с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, минус 4-6 в столице, 3-8 градусов мороза в Подмосковье. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду», – передает РИА «Новости» слова Леуса.

По словам синоптика, давление растет, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

Ранее синоптики сообщили, что в субботу утром столбики термометров в столице покажут 9 градусов ниже ноля. К обеду в Москве потеплеет до минус 7 градусов.



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