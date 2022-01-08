 

На Рождество боевики трижды открывали огонь на Донбассе

08.01.2022, 8:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Донецкой области вблизи Катериновки российские наемники стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, в сторону Каменки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Недалеко от Новотошковского Луганской области оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 8 января нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1273316926494254

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Путин и Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран

12.03 / В ЛНР заявили о концентрации военной техники и вооружений ВСУ в Донбассе

15.09 / Немецкий эксперт заявил о лукавстве властей Германии в ситуации с Навальным

20.03 / Белый дом отказался называть убийцей саудовского принца, обвинённого в причастности к смерти Хашукджи

01.07 / Ракета «Союз» с 36 спутниками OneWeb стартовала с Восточного

07.11 / CBS News – убийство учительницы двумя школьниками потрясло маленький американский городок

23.12 / Сбербанк анонсировал рекорд по ипотеке в 2020 году

15.12 / Россия запретила ввоз птицы из Ирландии

31.03 / Минздрав не рассчитывает на создание украинской вакцины от коронавируса – Ляшко

12.07 / Из-за деструктивного влияния Геруса на энергетику государство отмечает не день рождения, а годовщину нового энергорынка – экс-глава НКРЭКУ Вовк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybins[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика