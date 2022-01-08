 

Зюганов сорвал выступление Театра кошек Куклачева

08.01.2022, 8:51, Разное
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Необычно завершилось рождественское цирковое представление для детей членов КПРФ и юных комсомольцев в цирке на Цветном бульваре. 

Для публики выступал Театр кошек под руководством Юрия Куклачёва. В ходе финального номера на поклон перед зрителями должны были выйти все участники спектакля и художественный руководитель. Неожиданно все кошки со сцены направились в зрительный зал, где сидел с двумя внуками лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Животные кинулись лобызать политика и издавать громкие звуки. Рассерженный предательством Куклачёв остался на пустой сцене.

Не в восторге от поведения хвостатых артистов остался и Зюганов. По словам очевидцев, он просил «убрать хвостатую мразь» и говорил, что понимает мотивы Шарикова уничтожать котов. Чтобы вернуть животных на сцену, Куклачёв побрызгал её из баллончика. Лидера КПРФ попросили покинуть зал. После этого представление продолжилось. 

«Видимо, из-за внешнего сходства кошки перепутали Куклачёва и Геннадия Андреевича [Зюганова]. Кстати, Зюганов тоже умеет фокусы показывать и не только политические», – прокомментировал инцидент первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

После окончания представления Куклачёв распорядился ввести фейс-контроль на всех представлениях Театра кошек и запретил пускать в зрительный зал Зюганова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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