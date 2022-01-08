 

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня — американцы недовольны ростом цен и распространением «омикрона»

08.01.2022, 8:50, Новости дня
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В декабре рейтинг одобрения президента США Джо Байдена обновил антирекорд, снизившись до 44%, передаёт The Times со ссылкой на опрос CNBC и Change Research. Основное недовольство американцев вызывает неспособность Байдена сдержать рост цен и остановить стремительное распространение штамма коронавируса «омикрон».


АР

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в декабре вновь упал до рекордно низкого показателя, так как всё больше избирателей недовольны его действиями в отношении борьбы с распространением коронавируса и восстановления экономики, пишет The Times. 

Исследование, проведённое телеканалом CNBC и Change Research, показало, что всего 44% респондентов одобряют деятельность администрации Байдена в целом — на 2% меньше, чем в сентябре, и на 7% меньше, чем в апреле 2021 года.

По словам большинства респондентов, наибольшую озабоченность вызывает экономическая ситуация в США — шесть из десяти опрошенных американцев не одобряют деятельность Байдена в этой сфере. 72% заявили, что недовольны неспособностью президента сдержать рост цен на повседневные товары, и только 34% считают, что покупательная способность возросла за прошедший год.

Кроме того, респонденты указали на неспособность Байдена выполнить обещание, данное при вступлении в должность президента в январе прошлого года, «остановить» коронавирус. 55% опрошенных не одобряют его деятельность по борьбе с COVID-19. При этом авторы исследования полагают, что после Рождества этот показатель должен был лишь возрасти, учитывая темпы распространения штамма «омикрон».

Столь низкий рейтинг одобрения, как отмечает издание, свидетельствует о целом ряде проблем, с которыми сталкивается Демократическая партия в преддверии выборов в палату представителей США в ноябре, которые определят соотношение сил в конгрессе. Более того, он указывает на тот факт, что Байден неспособен использовать себе на пользу успехи, достигнутые с момента инаугурации.

В частности, несмотря на создание шести миллионов рабочих мест в прошлом году, разработку законопроекта об инфраструктуре на $1,2 трлн, вакцинацию от коронавируса 201 миллионов человек и рекордный рост фондового рынка, восприятие первого года пребывания Байдена у власти было в значительной степени негативным.

«Президент Байден не сумел воспользоваться своими достижениями. Избиратели дают Байдену отрицательные оценки по каждому вопросу в этом опросе, включая те, которые объективно улучшаются в Америке», — сказано в исследовании.

Как напоминает The Times, на прошлой неделе исследование RealClearPolitics, в ходе которого было выведено среднее значение всех крупных опросов, проведённых в прошлом году, показало, что рейтинг одобрения Байдена составляет 43%. Таким образом, уровень поддержки президента американцами с января упал на 30%, что является наиболее масштабным падением рейтинга любого американского лидера со времён Второй мировой войны.



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