 

«Полёты» в никуда — в Японии появилось новое развлечение для любителей самолётов

08.01.2022, 8:50, Новости дня
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На волне ностальгии по допандемийному времени японская авиакомпания предлагает новую услугу: купить билет на рейс, который останется на земле, рассказывает France Info. Соскучившиеся по путешествиям пассажиры могут сесть в самолёт, пообедать, сфотографироваться и через час спокойно отправиться домой, надеясь на реальные полёты в скором будущем.

Международный аэропорт Нарита в Токио. В терминале царит гавайская атмосфера: эти пассажиры в качестве праздничного подарка купили себе билет на самолёт в Гонолулу, и «посадка заканчивается».

ЯПОНКА: Моя дочь обожает самолёты. Я увидела объявление в интернете и поспешила (купить. — ИноТВ).

ЯПОНЕЦ: Мы никогда не поднимались на борт Airbus A380, а для моего сына это первый полёт.

До этого момента всё идёт по обычному сценарию: сжимая в руках посадочные талоны, 360 пассажиров поднимаются в самолёт.

СТЮАРДЕССА: Добро пожаловать на борт!

КОМАНДИР ВОЗДУШНОГО СУДНА: Алоха, уважаемые пассажиры! Я ваш капитан Озава.

Только никому не придётся застёгивать ремень безопасности: сразу же начинается раздача блюд и напитков. На самом деле самолёт никуда не полетит, он останется на земле.

Для японцев, которые фотографируются или засыпают на борту, этот «полёт» — ностальгия по жизни до коронавируса. Большинство из них не заходили в самолёт с начала пандемии. Билеты в бизнес-класс продаются по 470 евро и 80 евро в эконом-класс.

ВТОРОЙ ЯПОНЕЦ: Я с удовольствием повторил бы этот опыт, но в следующий раз я куплю себе билет в бизнес-класс.

ТРЕТИЙ ЯПОНЕЦ: Я посмотрел фильм, поиграл в несколько видеоигр, а потом мы с стюардессами организовали игры для детей.

Похоже, все — и экипаж, и пассажиры — отлично провели время.

КЕЙКО ОКАМУРА, стюардесса: Пассажиры радуются, как в парке развлечений. Все мне говорят, что в следующий раз надеются на самом деле полететь на Гавайи.

Через час все выходят из самолёта. Многие по-прежнему мечтают о путешествиях на самолётах. С тех пор, как японская авиакомпания начала такие «полёты» в никуда, 4400 человек приобрели билеты.

Дата выхода в эфир 06 января 2022 года.



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