Как перестать обижаться на людей по поводу и без: 8 простых шагов, которые помогут

Обижаться на окружающих по поводу и без – весьма распространенная практика среди современных людей. Порой даже взрослая, самодостаточная личность может выдавливать из себя разочарование, дабы ощутить внимание и заботу со стороны близких. Однако нет ничего хорошего в том, чтобы показывать свои слабости, ведь у многих людей это ассоциируется с инфантильностью или психологической незрелостью человека.

Сегодня мы расскажем вам, как избавиться от привычки обижаться на других людей, следуя 8 шагам.

Научитесь договариваться, а не обижаться

С детства жизнь нас учит, что с помощью обиды можно добиться практически чего угодно. Родители купили на день рождения не то, что ты хотел – сразу в слезы, чтобы взрослым постыдно было. Однако что станет с обществом, если люди начнут общаться чуточку больше? Вместо того чтобы строить из себя жертву или провоцировать конфликт, попробуйте хотя бы раз договориться со своим собеседником. Если бы родители вовремя объяснили ребенку, что они не могут позволить себе купить ту игрушку, которую он хочет в подарок, малыш бы понял, что обижаться на взрослых бессмысленно.

Успокойтесь и выпустите пар

Поиск компромиссов помогает справиться практически с любой обидой. Однако если вас распирает ярость, то вести переговоры будет бессмысленно. Первое же слово собеседника, сказанное в свою защиту, тут же вас разозлит, попутно нанося сердечную обиду. Так что перед началом разговора обязательно убедитесь, что вам ничего не мешает мыслить трезво. Можете даже позволить себе пострадать некоторое время или высказать все гадости об обидчике, находясь в пустой комнате. Со временем вы поймете, что ваш оппонент – не какой-то там негодяй, а такой же человек, как и вы, но с другой точкой зрения.

Найдите плюсы в сложившейся ситуации

Когда вас разрывает горечь обиды, данный совет может показаться глупостью, но не зря ведь известная поговорка гласит, что все, что не делается – все к лучшему. Взять, к примеру, одно из самых страшных событий, что может произойти в жизни любого человека – измена со стороны любимого. Казалось бы, что в этом может быть хорошего? Ну, во-первых, вы узнали, что человек вас разлюбил (или и вовсе никогда не любил), так что не стоит больше тратить на него время. Во-вторых, вы получили ценный жизненный урок – нельзя доверять на 100 % даже самым близким людям. В-третьих, у вас теперь есть возможность обрести свободу. Выписав на листок бумаги от 5 до 15 таких пунктов, вы точно перестанете обижаться на человека.

Осознайте, что никто не может вас обидеть

В большинстве случаев обиды возникают из-за того, что кто-то сожалеет о потраченных силах и времени. К примеру, мама может сказать дочке следующие слова: “Я ради тебя на работе спину рву, а ты этого даже не ценишь”. А любимая девушка будет кричать о следующем: “Я отдала тебе лучшие годы своей жизни, переехала в другой город, а ты так со мной поступил!” В этом-то и заключается корень всех зол – человек не видит вины в себе: мать никто не заставлял заводить ребенка, а девушку – начинать жить вместе с мужчиной. Если хотите, чтобы никто не мог вас обидеть в будущем, научитесь находить и свою вину в происходящем, а также несите ответственность за тот выбор, который вы совершили. Вы удивитесь, но другим людям также приходится чем-то жертвовать ради близких.

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Обратитесь за советом к специалисту

В современном мире вы можете с легкостью получить консультацию семейного психотерапевта или психолога, не выходя из дома. Кроме того, существует огромное множество научной литературы и мемуаров на психологическую тематику. Если вам кажется, что вы – первый человек, попавший в подобную ситуацию, то это не так. Просто опишите свою ситуацию на каком-нибудь форуме, и уже через несколько минут вам дадут дельный совет, как быть дальше. Разумеется, только у вас есть полноценное видение ситуации, поэтому выбирайте те рекомендации, которые вам действительно подходят. Впрочем, не стоит забывать, что люди, смотрящие на проблему со стороны, зачастую видят ее незамутненным взглядом, ведь их не распирает от чувства обиды или злости.

Исключите из своей жизни вторичную выгоду

Чтобы простить человека, важно понять природу своей обиды. К примеру, в ней может скрываться вторичная выгода – вы хотите занять позицию жертвы, чтобы использовать ее в корыстных целях. Подобным трюком часто пользуются маленькие дети, когда хотят получить желаемое от родителей. Если вовремя не воспитать такого ребенка, то его стратегия глубоко укоренится и во взрослой жизни. К примеру, девушка часто будет пользоваться своей слабостью в отношениях с мужчиной, дабы тот порадовал ее своим вниманием. Однако никто не гарантирует, что, прожив несколько месяцев или лет с такой плаксой, партнер не поймет истинный мотив ее обид и не уйдет к другой. Так что не стремитесь занять место жертвы, каким бы привлекательным оно вам ни казалось.

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Осознайте тот факт, что все люди разные

Если вы хотите раз и навсегда избавиться от привычки обижаться на окружающих, то вам обязательно придется смириться с тем фактом, что каждый человек поступает так, как хочет именно он. Говоря условно, в вашу личную жизнь вмешивается мама, хотя вы уже взрослая девушка. Как бы вы ни старались переубедить родителя (с помощью обид или других методов), вероятнее всего, он все равно не перестанет вас опекать. Что уж говорить о совершенно чужих вам людям, которые получили воспитание, отличное от вашего, а также пережили ситуации, которые вам и не снились. Если кто-то вас обидел, не нужно сразу же рисовать в голове портрет монстра, вместо этого попробуйте мыслить рационально. Отойдите от убеждения, что вокруг одни дураки, как бы сложно это ни было.

Избавьтесь от всех образов

Когда мы поближе знакомимся с теми или иными личностями, у нас в голове начинают складываться образы этих людей: “Мой начальник – диктатор и самодур, который и палец о палец не ударит ради других”, “Теща – это настоящий демон в юбке, ставящий на первое место благополучие своей дочери”, “Вася из второго подъезда – законченный алкоголик, которого и могила не исправит”. Какие бы правдоподобные образы других людей вы бы ни вообразили у себя в голове, они не отразят и 5 % сути о тех людях, с которыми вам довелось общаться, ведь вы не знаете их мыслей, чувств и мотивации к действию. Так какой смысл в этих образах, если пользы от них нет?

А вот вреда – хоть отбавляй. Попробуйте представить образ алкоголика-тунеядца и проанализируйте эмоции, которые он у вас вызывает. А ведь именно эти чувства нередко становятся камнем преткновения, провоцируя обиду.

Как видите, существует немало советов о том, как перестать обижаться на других людей. Конечно, избавиться от этой вредной привычки за несколько дней не получится, однако ни в коем случае не отчаивайтесь. Чем чаще вы будете осознавать, что обида ни к чему хорошему не приводит, тем легче вам будет взять под контроль свои эмоции.