Впервые за несколько лет Путин встретил Рождество рядом с домом

Первый раз в храме Спаса Нерукотворного Образа лидер страны побывал в 2004-м сразу после реконструкции. Церковь находится всего в пяти минутах езды от личных апартаментов Путина.

Стоит отметить, что последние несколько лет президент встречал Рождество где-то в глубинке, вместе с прихожанами. На этот раз на фотографиях, которые опубликовала пресс-служба Кремля, Владимир Путин был один. Он приехал в храм сразу после полуночи, поставил свечку.

В этом году первые дни января выдались непростыми. По словам Александра Лукашенко, в ночь с 5 на 6 января они с президентом России отслеживали ситуацию в Казахстане и несколько раз общались по телефону.

Правда, на снимках с Рождественской службы Владимир Путин не выглядит уставшим. Он такой, каким мы привыкли его видеть.

Напомним, церковь Спаса Нерукотворного Образа была построена в 1627 году. Правда, деревянная постройка позже была заменена на каменную. Это случилось в 1765-м, освещен храм был тем же названием. Стоит отметить, что в 1940-е церковь сильно перестроили. Сейчас это домовая церковь резиденции президента в Ново-Огарево.