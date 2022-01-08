Украинский журналист заявил о “секте” Петра Порошенко

Об этом заявил киевский журналист, основатель “Громадського ТВ” Дмитрий Гнап. По его словам, многие считают, что рекордсменом в стране всегда был Владимир Зеленский, который лидировал на всех выборных турах. Однако, как отметил эксперт, Петр Порошенко превосходит коллегу по этому показателю.

Правда, по словам Гнапа, экс-президенту хватило всего пары лет, чтобы разочаровать своих избирателей. У него даже появился второй антирейтинг. Это означает, что политик не сможет претендовать повторно на кресло лидера Украины. “Две трети избирателей за него никогда не проголосуют. Все, что он мог политически уничтожить, он уничтожил”, – подчеркнул журналист.

Однако это не отменяет того факта, что при Петре Порошенко имеются преданные люди, поклонники его деятельности, которые будут оставаться с ним при любых обстоятельствах. “У Порошенко есть своя секта, 8-10 процентов, которые будут его поддерживать что бы ни случилось, какие бы новые обличения не публиковались”, – заявил Дмитрий Гнап.

Напомним, в августе прошлого года Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Инцидент произошел во время празднования 30-й годовщины независимости Украины.