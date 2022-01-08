 

Экономист Илларионов призвал Украину готовиться к остановке транзита газа

08.01.2022, 7:46, Разное
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Эксперт отметил, что проходящий через территорию соседней страны газ всегда может быть использован в качестве оружия. Именно поэтому основная задача заключается в том, чтобы не дать Кремлю применить этот вариант.

“Надо понимать, что после 2024 года – это не решение Украины, а решение Кремля, решение Путина, он, скорее всего, с очень высокой вероятностью прекратит поставки газа через территорию Украины”, – заявил Андрей Илларионов.

Экономист отметил, что к этому нужно относиться как к неизбежному, принять как факт. У Незалежной есть только одна возможность избежать энергетического кризиса – заняться добычей голубого топлива в стране. Помимо этого, необходимо облегчить импорт газа: снижать налоги, уменьшать урегулирование и полностью регулировать для всех тех, кто собирается заниматься производством, распределением газа.

Также нужно заниматься разработкой новых источников энергии, раз газ может стать дефицитным уже через пару лет. “В этом нет ничего зазорного, ничего страшного”, – заявил Илларионов.

Напомним, ранее экс-советник президента России высказался по поводу отношений Украины и США. По мнению эксперта, Америка фактически отказывает Незалежной в предоставлении членства и Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), а также оставляет без внимания требование остановить строительство и не допустить запуск российского газопровода “Северный поток – 2”.



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