Мнение: О предстоящей катастрофе 2022 года… Нет, не ковид…

Что ж, 2022 год начался интересно и бурно. Полыхнуло прямо-таки рядом с Россией. И она не осталась в стороне: российские миротворцы, парни из Пскова и Рязани, отправились усмирять соседний Казахстан. Дай Бог, обойдётся без потока цинковых гробов…

Но это ещё не та катастрофа, не глобальная. Местечковые дела, не слишком интересные всему свету, основная часть населения которого даже не знает точно, где на карте искать Казахстан.

Относительно же глобальной катастрофы есть варианты…

И есть разные оценки вероятностей дл каждого из них.

Самое простое – катастрофа на финансовых рынках. Её многие предсказывают, и некоторые ждут – кто со страхом, кто с надеждой. Впрочем, в последнее время актуализировался и другой катастрофический сценарий – с примерением ядерного оружия: американский президент Джо Байден заговорил об этом со своим российским визави Владимиром Путиным не просто так.

И, наконец, с каждым годом возрастает риск восстания машин. Насколько всё это вероятно в наступившем году?

Вот что считают люди, по данным свежих опросов IPSOS.

В целом по миру, люди не ждут падения фондовых рынков: только 35% опрошенных говорят, что оно вероятно, 42% – что оно маловероятно. Мнение толпы – конечно такой себе индикатор, но настроения в целом демонстрирует. Больше всего ожидающих падения рынков оказалось в Малайзии (56%), Польше (55%) и у нас (48%). Меньше всего – в странах Европы, Китае и Южной Корее.

В ядерную войну верят тоже не очень многие. Только (или целых?..) 34% опрошенных в среднем по миру говорят, что использование ядерного оружия в ходе конфликта где-то в мире выглядит вероятным. Больше всего в реальность использования ЯО верят в Малайзии (57%), Турции (52%) и ЮАР (51%). Благо, ни в одной из этих стран ядерного оружия официально нет. А вот в странах, где оно есть, народ не очень верит в реальность его использования: 24% в Великобритании, 25% в России, 27% во Франции, 29% в США, 31% в Китае. В Индии, правда, уже довольно заметные 40%.

И, наконец, про бунт умных устройств. В сценарий конца света злобный ИИ захватил мир в среднем верит 27% опрошенных, и больше всего таких в развивающихся странах: аж 53% в Малайзии (но там вообще во все катастрофические сценарии верит огромная часть населения), 46% в Индии, 43% в Турции. С другой стороны, в очень технологически развитом Сингапуре в такой сценарий верит 36%! А в Южной Корее 33% – роботов там много, кстати.

Меньше всего в такую страшилку верят в Европе: около 20% плюс-минус (мы где-то здесь же: 24%, ровно на уровне Бельгии).

Так что, можно расслабиться и спать спокойно? Или вдруг опять коронавирус подкинет страшную мутацию?

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