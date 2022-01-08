Госдеп разрешил находящимся в Алма-Ате дипломатам отъезд в США

Госдепартамент США одобрил добровольное возвращение на родину сотрудников генконсульства в Алма-Ате, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью, а также членов семей всего персонала этого диппредставительства.

«Госдепартамент одобрил добровольный отъезд госслужащих генерального консульства в Алма-Ате, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью, а также членов семей всех госслужащих генконсульства в Алма-Ате», – приводит текст уведомления ТАСС.

Как полагают в американском внешнеполитическом ведомстве, в стране «возможны демонстрации, протесты и забастовки». «Эти события могут развиваться быстро и без какого-либо предварительного уведомления, часто прерывая движение транспорта, перевозки, связь и другие услуги. Такие события могут перерасти в насилие», – утверждается в документе.

Американские граждане в Казахстане, отметили в Госдепартаменте, «должны знать, что протесты с применением насилия могут серьезным образом отразиться на способности посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США, выезжающим из Казахстана».

«Общенациональные волнения, начавшиеся 2 января 2022 года, привели к широкомасштабному разрушению инфраструктуры и правительственных зданий в Алма-Ате, а также к задержанию, ранению и/или смерти значительного числа протестующих и сотрудников сил безопасности», – заключили во внешнеполитическом ведомстве США.

Ранее администрация США выразила обеспокоенность в связи с приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об открытии огня на поражение без предупреждения при подавлении беспорядков и предупредила о намерении следить за соблюдением прав человека в республике. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права «участников акций протеста».

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.

7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Позже МВД Казахстана объявило об освобождении всех мэрий и отделений полиции, а также отчиталось о ликвидации 26 вооруженных преступников. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.