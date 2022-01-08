 

Белорусские военные в составе сил ОДКБ в полном составе прибыли в Казахстан

08.01.2022, 6:04, Новости дня
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Белорусские военные в составе миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач, сообщили в минобороны Белоруссии.

«Белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армянских военных из состава миротворцев ОДКБ в Казахстан доставляют российские Ил-76, три самолета уже вылетели из аэропорта Звартноц.

Напомним, ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.



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