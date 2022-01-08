Самолет ВКС РФ с таджикскими миротворцами вылетел в Казахстан

Военных Таджикистана из сил ОДКБ доставляют в Казахстан военные самолеты РФ, Ил-76 уже вылетел с аэродрома Гиссар, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Российской военно-транспортной авиацией осуществляется переброска военнослужащих вооруженных сил Таджикистана из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с подразделением миротворческого контингента ВС Таджикистана из состава миротворческих сил ОДКБ вылетел из аэропорта Гиссар Республики Таджикистан в Республику Казахстан», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.

В Минобороны сообщили также, что 12 военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 вылетели подмосковного аэродрома Чкаловский с военнослужащими миротворческого контингента ОДКБ и техникой в Казахстан.

«Двенадцать российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 произвели вылет с подмосковного аэродрома Чкаловский для оперативной доставки военнослужащих и техники ВДВ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген Республики Казахстан», – сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что после прибытия подразделения из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступят к выполнению поставленных задач.

Ранее армянских миротворцев решили везти в Казахстан российскими Ил-76.

Напомним, ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.