Мнение: Спасите бабушку



“Тот самый концерт” Аллы Пугачевой

Посмотрел какое-то время по Первому каналу «рождественский» концерт Аллы Пугачевой. Долго не выдержал. Но, по крайней мере, вспомнил какие-то плакаты, расклеенные по Москве, насчет того, что «Пугачева возвращается на сцену» (который уже раз?!) – и понял, что это мне не привиделось – она-таки вернулась.

Я к Алле Борисовне, в отличие от многих ее хейтеров, всегда относился и отношусь хорошо, и вообще считаю ее суперталантливой певицей. Собственно, я и против ее нынешнего «возвращения» не возражаю – кто знает, какие у человека обстоятельства. Не исключено, что дело банально в деньгах: Пугачева не автор хитов, чистые роялти ей наверняка идут не очень-то широким потоком, со сцены она ушла давно – откуда ей получать наличные? Нет, заработала она в свое время наверняка немало – все-таки главная звезда сначала Союза, потом России и опять же экс-Союза, включая Украину и даже Прибалтику; но ведь и жить она привыкла на широкую ногу!

И кому ее содержать – Максиму Галкину? Он, пожалуй, остается у нас шоуменом номер один – но мы все знаем Примадонну: клянчить деньги у Максима ей наверняка не хочется и даже унизительно. Тем более, что Галкин неожиданно стал фрондером на фоне ковидного безумия, выдает какие-то огненные перфомансы с критикой существующего строя и, страшно сказать, лично Пути-Пута – возможно, и ему тоже мало-помалу кислород-то перекрывают.

Так что ладно – вышла и вышла. Тем более, что это тренд – недавно был «Голубой Огонек» по Первому каналу, так там вообще выступали одни старперы и старперши, некоторые даже постарше самой Пугачевой будут (ей, кстати, стукнуло 72).

Я прослушал пару песен (не так плохо, как казалось бы) и успел услышать, как сама юбилярша оправдывалась за свое появление. Вот это была феерия! Дребезжащим и жалобным голосом бывшая Примадонна, почти как «комическая старуха» (амплуа в старом репертуарном театре) она заявила что-то вроде того, что я, дескать, женщина уже старая, «любить и рожать перестала», и, как теперь модно, «ищу мотивацию» (так и сказала!) Именно для того и вышла на сцену – типа, без мотивации никак, а память сохранила, что когда-то ей петь на сцене было весело и прикольно. Вдруг и сейчас выйдет по приколу?! Ну и вы, мол, давайте, меня поддержите.



Валерий Леонтьев, 74 года (“Голубой огонек-22”)

И запела – причем, о чудо, голосом почти без дребезжания (хотя видно, что уже довольно слабеньким и малость ссохшимся).

Я слушал и думал – блин, почему это так ПЛОХО?! Почему – хоть я Пугачеву всегда любил – вызывает такое глухое раздражение?

И у меня есть теория на этот счет. Старперам не место на сцене – не потому, что это какие-то там «скрепы» и даже не потому, что «надо дать дорогу молодым». Хрен с ними, с молодыми, в конце концов старушка Пугачева – не благотворитель; проблема глубже. Она в том, что нормальный слушатель просто не может с подлинным восторгом воспринимать певца или певицу, если – пусть даже в самой глубине души, подсознательно – он не воспринимает исполнителя как потенциального сексуального партнера.

Говорить так – как бы неполиткорректно, грубо, физиологично, и вообще есть модное слово «эйджизм», звучащее сегодня почти как «троцкизм» во время оно. Но надо же понимать, зачем люди вообще ходят на концерты, а также назначают разных певцов или певиц себе в кумиры. И только не надо про «музыку»! Музыка – дело хорошее, но это далеко не всё. Тут все угадал еще Пушкин своей фразой «Из наслаждений жизни одной любви музЫка уступает!»

Уступает! Все ж поэт был не только гениальный, но и очень умный. Именно. Все-таки любовь, то есть – половое влечение – первично, а музыка – все-таки вторична. «Эгоистичный ген», в терминологии Докинза, требует от человека размножаться – и стремление к поиску «идеального партнера», как теперь говорят, РУЛИТ.

Отсюда, кстати, тот несомненный факт, что «концертный костюм» – это, как правило, минимум одежды и максимум обещания.



Лолита Милявская, 58 лет (“Голубой Огонек-22”)

Для исполнителя проблема еще и в том, что задача «пробудить либидо» в слушателе/зрителе – всегда первична, то есть она идет ДО разума, до рациональных оценок, ДО тончайшего музыкального слуха и квалификации истинного меломана, различающего в каждом звуке все градации до четвертинки ноты. В начале – всегда животное. И оно же – всегда в конце, в финальной оценке: хочу трахнуться/не хочу трахнуться.

И сие, увы, означает, что БОРЬБА БЕСПОЛЕЗНА. Вышел из возраста сексуальной привлекательности – уходи со сцены. Имеется в виду – в качестве именно «представителя искусства». В качестве лектора – наверно, можно, и даже нужно. Старость изречению мудрых мыслей не помеха, наоборот – она тут скорее внушает больше доверия: «старичок уже поистрепался – видать, много повидал, его можно послушать».

Не самые далекие читатели уже, наверно, возмутились – «почему именно сексуального партнера?? А если исполнитель одного со мной пола, и мне нравится, как он поет – я что, по-вашему, гомосек??» Не стоит так возмущаться. Во-первых – конечно, да: всем психологам/сексологам мира давно известно, что человеческая сексуальность вообще-то бисексуальна, а точнее – вообще не очень различает «по полам»; это хорошо показано, скажем, в фильмах Пазолини – помнится, в одном из них реинкарнированный совершенный юноша, в котором угадывается Иисус, пришел в некую усадьбу – и там, в силу своего совершенства, перетрахал абсолютно всех: садовника, горничную, почтенного отца семейства, его жену, его дочку, няню и т.д. Причем всех – ПО ЛЮБВИ.

А во-вторых, в качестве паллиатива можно переформулировать: когда вы восхищаетесь исполнителем своего пола (считая себя при этом гетеросексуальным) – вы где-то в глубине идентифицируетесь с ним («о, этот парень совсем как я… в лучшие годы» или «эта не очень красивая девица – почти как я, только еще лучше!»), думая дальше «вот если б я был (а) таким/такой – я бы тогда мог (-ла)» – в общем, образ идеального секса все равно присутствует.

И это всё делается недостижимым, если на сцене старик или старуха. Более того: осмелюсь предположить, что и послевкусие от таких «концертов» остается таким же, как после странного (по пьяни, что ли?) секса со стариком или старухой. Пусть даже это было технически совершенно – «эгоистичный ген» внутри нас не обманешь: он-то знает, что с точки зрения шансов на продолжение рода это было бессмысленно и даже противоестественно, и заставляет нас кривиться от совершенно физиологического отвращения.

Но Алле Борисовне все равно нельзя не отдать должное: даже в своем уже изрядно почтенном возрасте она продолжает звериным чутьем чувствовать самые модные тренды: тут и ее «ищу мотивацию», и прямой намек, что зрители, если не станут ее, не дай бог, поддерживать, тем самым лишат ее, старую женщину, воли к жизни, то есть буквально – убьют… А ведь весь мир нынче, как мы знаем, самым железным образом закручен вокруг того, что старушек ни в коем случае убивать нельзя, наоборот – их надо спасать, как бы это ни было вам тяжело, трудно и неудобно.



Лев Лещенко, 79 лет