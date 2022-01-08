Мнение: Казахстан. 07.01.2022

Коротко по Казахстану.

1. Ситуация в стране до сих пор не нормализовалась. Продолжаются спорадические нападения групп боевиков, а также их зачистка в городах, в первую очередь в Алма-Ате. Власти отчитались об установлении контроля над всеми потерянными администрациями и зданиями МВД, но это конечно не означает, что все группы боевиков ликвидированы. Силовики продолжают нести потери убитыми и ранеными. Сообщается о десятках ликвидированных боевиков. По заявлению Токаева, их только в Алма-Ате было 20 000. Я бы предположил, что 20 000 это верхняя цифра убитых, раненых, арестованных и посаженных по итогам всех этих событий. Кто и зачем их собирал, экипировал, направлял и вооружал, пока что скрыто в тумане войны. Но разговоры о пособничестве внутри самой казахской власти усиливаются.

2. Все явственнее становится очевидным, что газовые протесты были обыкновенной ширмой, за которой скрывалась борьба казахских кланов. Разговоры о измене части руководства КНБ и МВД, а также о причастности клана Назарбаева формируют ситуацию, когда обвинения в государственной измене и попытке государственного переворота, могут быть выдвинуты против окружения Назарбаева или даже самого Назарбаева (если он вообще еще живой). Сегодня уже СМИ сообщили об аресте родственника Назарбаева, а затем опровергли это. Как представляется, между казахскими кланами идет торговля об условиях уступок клана Назарбаева и передача всей полноты власти Токаеву, который уже получили гарантии внешнеполитической легитимности от Путина и Си Цзиньпина, который многозначительно молчат о "лидере нации", как будто его вообще не существует. Протесты людей против грабительских цен на газ в этой связи могли быть просчитываемой ситуацией, которую планировали использовать в интересах передала власти внутри Казахстана, а уже в процессе развития событий к этой ситуации начали подключаться другие игроки – США, Турция, Британия, мелкие сателлиты Польша, Украина и т.п., а также Россия (с ОДКБ) и Китай. В итоге, Россия сделала ход конем, реализовав до селе аморфный (а потому неожиданный) сценарий с вводом войск ОДКБ, причем сам ввод был осуществлен очень быстро, что также наверняка поломано многие сценарии других игроков. Но игра пока не закончена, потому что не разрешен до конца кризис внутри самой казахской власти и не названы/назначена виновники произошедшего. С другой стороны, Россия в случае успеха миссии ОДКБ и ставки на Токаева может рассчитывать на усиление своего влияния на Казахстан, так как Токаев будет в последующем очень нуждаться в поддержке Москвы и Пекина, между которыми он будет лавировать, что скорее всего приведет к ослаблению западного и турецкого влияния в Казахстане. В случае, если события будут затягиваться, все может получиться наоборот. Хаотизация выгодна Западу и Турции. Стабилизация – России и Китаю. Ждем, чья линия победит. Можно было бы сказать, но ведь есть еще народ Казахстана. Да есть. Но сейчас он выступает в роли статиста, инструмента различных игроков и объекта манипуляций.

3. Власти продолжают подсчитывать ущерб от погромов и грабежей. Цифра постоянно растет и сейчас речь идет уже о сумме 100-200 млн. долларов, но я думаю это тоже очень сильно заниженная цифра.

Казахстан уже потерял много больше, чем мог бы гипотетически получить от повышения цен на газ (хотя там речь шла конечно же о сверхприбылях газовиков, а не о пользе Казахстана).

Также продолжает поступать информация о гибели простых людей ставших жертвой погромщиков или случайной стрельбы. Таким судя по всему наберется несколько десятков человек.

4. Войска ОДКБ уже частично развернулись в Казахстане. Завтра можно ожидать потока сюжетов о их развертывании и начале практических действий на территории Казахстана. Официально подчеркивается, что задач по разгону и подавлению демонстрантов не ставится. Украинские ИПСО выпустили карикатурный ролик с " заявлением казахских партизан", которые "будут бороться с оккупацией ОДКБ". Качество работы прямо скажем ниже среднего по больнице. Что не отменяет возможности других внешних игроков попытаться разыграть исламскую карту. Разговоры о пленных арабах в Алма-Ате не случайны. Они вполне могут попадать в Казахстан через Киргизию и Азербайджан. И в этой связи, заинтересанты таких сценариев будут стремиться организовать как минимум пару нападений на войска ОДКБ, чтобы получить медийный материал для пропагандистской кампании внутри Казахстана и для западных медиа, где из России будут пытаться лепить агрессора, хотя она вполне легально находится в Казахстане по приглашению легитимного руководства страны. Как и другие страны ОДКБ. Но этот нюанс пропаганда разумеется учитывать не будет, особенно если у целевой аудитории вместо мозгов хлебушек.

5. В Армении продолжается адский батхерт из-за того, что пришедший к власти в результате цветной революции Пашинян, отправляет войска в Казахстан для борьбы с цветной революцией (как назвал события в Казахстане Си Цзиньпин). Это лишь показывает, что Пашинян обычный оппортунист, а также ничтожество армянской оппозиции, которая не смогла его сковырнуть после того, как он проиграл войну, сдал территории Карабаха и куски территории самой Армении. В общем, это уже чисто внутриармянские терки и попытка отрефлексировать то, что происходит в стране после 2018-го года. Армяне помогли вознести Пашиняна через улицу, потом выбрали его на выборах (дважды), так что кому как не им расхлебывать последствия своего выбора. И да, чтобы усилить когнитивный диссонанс, в Ереване планируют установить большой памятник русско-армянской дружбы. Про желание выгнать российские войска из Гюмри понятное дело уже стараются не вспоминать – турок рядом.

Вместе с тем, стоит отметить, что турецкие и азербайджанские соц.сети продолжают подзуживать протесты в Казахстане, что говорит о том, что "друг Реджеп" еще не распрощался с попытками половить рыбку в мутной воде, хотя ввод войск ОДКБ сужает для него пространство решений.

6. США, ЕС, НАТО и прочая шобла прямо не обвиняя Россию и Токаева, ноют по поводу "спорности решения о вводе войск ОДКБ" и намекают о важности "мирного диалога с протестующими", по-факту игнорируя то, что произошло в Алма-Ате. Отрабатывают достаточно дежурно. Попытка перехватить протест и направить его в выгодное русло очевидно не удалась. Что не означает, что такие попытки не будут повторятся. Двойные стандарты разумеется так и прут, но это также уже никого не удивляет – лицемерное тупое вранье в стиле "это другое" уже давно стало нормой для этой публики.

Товарищам казахам можно пожелать как можно скорее заканчивать с лютым трэшем и начать восстанавливать страну, попутно требуя от власти выполнения обещаний по гос.регулированию цен на газ и наказания виновных в этом повышении, которое стало спусковым крючком для самых страшных событий в истории Казахстана. Фраза "паны дерутся, у холопов чубы трещат", не оправдание для властей, которые все это допустили.

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