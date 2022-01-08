Опубликованы новые кадры сноса памятника Назарбаеву в Талдыкоргане

В Сети появился момент сноса памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области 5 января.

На кадрах видно, что протестующие пригнали грузовик, а когда монумент упал, расколовшись пополам, стали бить по нему дубинками.

Ранее сообщалось, что участники протестов в Казахстане пытаются снести памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.