 

Опубликованы новые кадры сноса памятника Назарбаеву в Талдыкоргане

08.01.2022, 4:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети появился момент сноса памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области 5 января.

На кадрах видно, что протестующие пригнали грузовик, а когда монумент упал, расколовшись пополам, стали бить по нему дубинками.

Ранее сообщалось, что участники протестов в Казахстане пытаются снести памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Кремль прокомментировал подчинение казаков Росгвардии

18.11 / Демонстранты в Берлине стали более агрессивными

28.01 / Минимум пять человек являются подозреваемыми по делу о преступлениях в тюрьме “Изоляция” в оккупированном Донецке – Офис генпрокурора

11.02 / “Бавария” стала новым клубным чемпионом мира по футболу

29.01 / Специалист рассказал, как пользоваться смартфоном с низким уровнем заряда батареи

20.08 / На съезде демократов Камала Харрис приняла номинацию на пост вице-президента США

03.07 / ДТП с украинцами в Польше. Ребенок – в крайне тяжелом состоянии

17.07 / Царский крестный ход прошел в Екатеринбурге

02.08 / Экс-президент Киргизии Акаев вернется в Москву после допроса в Бишкеке

22.11 / Для лечения Саакашвили необходимо добавить психологов – врач

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика