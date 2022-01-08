Мнение: Новый облик Майка Помпео

Бывший глава ЦРУ и Госдепа США Майк Помпео после программы похудания.

Как шутят по этому поводу в арабских твиттерах, Помпео просто прожил месяц в одной из стран на которую накладывал санкции.

Если серьезно, то Помпео приводят в форму, чтобы выдвинуть его кандидатом на праймериз Республиканской партии, чтобы не допустить выдвижения Трампа главным кандидатом на пост президента США.

В этом заинтересованы и демократы и часть функционеров республиканцев, которые конфликтуют с Трампом и с одной стороны бояться, что Трамп их утащит на дно, а с другой стороны, что он каким-то образом победит, как в 2016-м. Поэтому лучше иметь более понятного кандидата, каким партийным бонзам в 2016-м году представлялся Джебб Буш, вчистую програвший Трампу в вопросах харизмы и демагогии.

Помпео один из потенциальных вариантов на 2024-й. В 2022-м его явно собираются обкатать на промежуточных выборах в Конгресс США.

Один минус у Помпео – он не очень популярен среди рядовых партийцев. В отличие от Трампа. И тут требуется нечто большее, чем похудание.

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