 

Мнение: В отключке

08.01.2022, 3:46, Разное
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Вот, кстати, сугубо бытовой вопрос, который встал перед обычными людьми во время событий в Казахстане. Отключение интернета и связи вдруг превратило банковские карты в просто пластиковые фантики. Мало того, что кругом непонятно что, так люди остались без своих собственных денег.

Ну, понятно, какая-то наличность обычно есть всегда, да и шоп-туры во время вакханалии затруднены. Но сам факт внезапного отключения людей от их собственности достаточно показателен.

Кроме того, вся цифровизация (те же QR-коды или в будущем цифровые паспорта) в условиях упавшего интернета тоже, в общем-то, идет лесом. Кололись-кололись, а чуть что — все социальные права обнуляются? И в чем смысл?

На самом деле опыт никогда не бывает бесполезным. И лишение людей денег вполне может быть использовано проектировщиками нового фашизма. Голодные и испуганные люди радостно встретят любых карателей и интервентов, которые «освободят» их от бандитов, и точно так же они радостно будут приветствовать раздачу хлеба и воды, предварительно крепко поголодав.

Принцип управления страхом: вначале у людей нужно отнять всё, затем вернуть самую малость. И они будут считать вас спасителем. Примерно это сейчас и реализуется в Казахстане. Не везде, но точечно в Алма-Ате уж наверняка. Специально ли это так сделано или такой своеобразный побочный эффект, не знаю. Но по сути — это хороший такой стресс-тест, который будут теперь изучать все заинтересованные лица и структуры.

Источник: Эль Мюрид



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