Китай назвал виновных в «разжигании цветной революции» в Казахстане

Китай выступил против внешних сил, виновных в подстрекательстве к беспорядкам и разжигании цветной революции в Казахстане, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Китайский лидер выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами и материальным ущербом, вызванными беспорядками в Казахстане, и назвал шаги, предпринятые Токаевым, «решительными и мощными». Си Цзиньпин обвинил внешние силы в подрыве стабильности Казахстана и также мирной жизни граждан страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь ему преодолеть все трудности», – говорится в сообщении.

Си Цзиньпин подчеркнул, что с какими бы рисками и вызовами бы ни столкнулся казахстанский народ, китайский народ всегда будет на его стороне.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.