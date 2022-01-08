Названа возможная причина пожара в пансионате в Кемеровской области

Причиной пожара в пансионате для пожилых «Золотой век» в Кемеровской области, по предварительным данным, стало короткое замыкание, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Кемеровского муниципального района.

«Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание, возгорание было на площади 10 кв. метров, данных о ликвидации пока нет. Всего в пансионате находились 48 человек, четверо из них погибли», – приводит ТАСС слова сотрудника ЕДДС.

В экстренных службах в свою очередь сообщили, что пожар в пансионате начался с бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования. По словам источника, бойлерная находится напротив комнат, где размещались пожилые люди. «Четверо из них в результате погибли от отравления продуктами горения», – сказал источник. «Автоматическая пожарная сигнализация сработала штатно при возгорании», – сказал источник.

В экстренных службах также сообщили, что за прошедший год МЧС дважды проверяло пансионат в Кемеровской области, где произошел пожар и погибли люди. «За прошедший год было проведено две проверки, было выявлено 18 нарушений требований пожарной безопасности, 15 из них было устранено», – сказал источник. Он добавил, что по фактам нарушений были составлены административные протоколы.

Напомним, при пожаре в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области погибли четыре человека. Еще 48 человек были эвакуированы. В экстренных службах уточнили, что из 48 постояльцев 16 – лежачие пациенты. Площадь пожара составила 10 кв. метров.