Мнение: О бунте самых близких… И Путина тоже сдадут свои?

Казахстанская история обрастает всё новыми удивительными подробностями. Нет, в 20000 материализовавшихся из воздуха иностранных боевиков, просочившихся мимо недреманного ока КНБ, верят разве что безоговорочные потребители «соловьиной росы». Но вот разного рода внутриэлитные расклады уже интересны.

И они выводят происходящее за рамки первоначальной версии про хитрый план преемника.

Днём 7 января Телеграм-канал Orda.Kz внезапно сообщил об аресте генерала Самата Абиша. Спустя час это сообщение было удалено с извинениями за ошибку, однако, успело разойтись по зарубежным СМИ и вызвало фантастически бурную реакцию в социальных сетях. Ведь Самат Абиш – 43-летний племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: сын его брата Сатыбалды Абишевича, погибшего в автокатастрофе в 1981 году, и бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ – аналог российской ФСБ) Казахстана. Вместе со своим начальником Каримом Масимовым он был убран со своего поста указом президента Касым-Жомарта Токаева двумя днями ранее. И сверх того, Самат Абиш – родной брат второго племянника первого казахского президента, одного из богатейших людей Казахстана Кайрата Сатыбалды. И только совсем нелюбопытные граждане в Казахстане не знают, что Кайрат Сатыбалды много лет является неформальным лидером религиозных радикалов страны и управляет хорошо структурированными военизированными подразделениями, главным образом, в южных регионах республики.

К слову сказать, арестованный только что криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (известный как Дикий Арман) – чуть ли не правая рука Кайрата Сатыбалды. И именно он – согласно свидетельствам очевидцев – стал одним из инициаторов первых агрессивных нападений в центре Алматы 5-го января нового года. А только что задержанные в Шымкенте провокаторы рассказали, что за участие в беспорядках им платили. «Беспорядки, которые происходят в Алматы — в вотчине Самата Абиша — прямое следствие того, что он пошёл ва-банк и играет против Токаева чуть ли не в открытую», — поделился своим мнением в эфире «Эха Москвы» известный журналист Лукпан Ахмедьяров.

Тем временем президент Касым-Жомарт Токаев подавлял «частные военизированные бригады» на улицах Алматы силами едва ли не исключительно своей личной охраны: армия заняла выжидательную позицию, а силы правопорядка были деморализованы, как в Москве 1993 года. Это и стало причиной обращения к России за помощью.

Поговаривают, что открытому конфликту племянники елбасы, вероятно, готовились заблаговременно, понимая простую вещь: дядя не вечен. Протесты на западе страны стали для них лишь удобным моментом для манипуляции и давления на официального президента. «Увидев, что они отстранены Токаевым от власти, племянники Назарбаева быстро мобилизовали простой малограмотный люд юга, вчерашних жителей аулов предгорий Каратау и долины Чарына, — пишет у себя в блоге профессор-историк Андрей Зубов. — Думаю, они готовились к такому варианту ответа уже давно, посадив на все важные должности в силовых структурах страны и, особенно южных областей, единомышленников — радикальных исламистов.

И потому, когда напуганный размахом мирного протеста, требовавшего уже и его смещения, Токаев решил вызвать свои войска — войска не вышли. Генерал Самат Абиш отдал иной приказ. И в брошенный силовиками двухмиллионный город Алматы стали вливаться <…> выходцы из аулов, единодушные и единоверные и талибам, и их сиятельным приверженцам в казахской элите».

В общем, для сохранения своей власти Касым-Жомарт Токаев и прибегнул к отчаянному шагу — помощи сил ОДКБ. Шаг этот воспринимается сегодня в Казахстане неоднозначно. Патриоты заявляют об опасности «оккупации» со стороны России. Аполитичные обыватели и бизнесмены скорее поддерживают любую внешнюю помощь в наведении порядка. Но, вероятно, исход короткой борьбы за власть уже предрешён.

И теперь для России главное, какой вывод сделает из происходящего Владимир #Путин. Ведь у него тоже есть свои. Пойдёт ли он на зачистку и ближнего своего окружения? И если да, то ждать ли нам повторения в каком-то виде последних сталинских процессов 1950-х годов?

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