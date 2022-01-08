 

Угроза есть, единства нет

08.01.2022, 3:12, Разное
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Как Запад готовится к январским переговорам с Москвой о проблемах безопасности.

Всю следующую неделю представители США, НАТО, РФ и Украины в разных форматах будут обсуждать вопросы безопасности — на фоне повышенной военной активности РФ близ украинской границы.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре 31 декабря минувшего года уже пообещал Владимиру Путину, что в случае российской военной агрессии против Украины последуют экономические санкции гораздо более мощные, чем после присоединения Крыма. Владимир Путин на это ответил, что санкции могут привести к полному разрыву отношений Москвы и Вашингтона.

При этом корень проблемы остается неизменным: РФ категорически против расширения НАТО на Восток и требует от альянса не принимать в свои ряды Украину и Грузию. Запад в лице США и других стран — членов НАТО не готов пойти на российские требования.

При этом в рядах союзников по НАТО тоже нет единства: европейцы считают, что им в текущих переговорах уготована слишком пассивная роль.

Повестка на следующую неделю плотная. 10 января РФ и США проведут переговоры в Женеве на тему ситуации на границе Украины, российских предложений о гарантиях безопасности и контроля над вооружениями. Стороны будут представлять замгоссекретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета РФ — НАТО.

Россию будут представлять замминистра иностранных дел Александр Глушко, а также высокопоставленные представители Минобороны. Это будет первая встреча за последние два с половиной года, во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что главной ее темой тоже будет ситуация на украинской границе. 13 января в Вене должна пройти встреча в формате РФ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Спутниковый снимок, на котором показана техника российских сухопутных войск на полигоне Погоново неподалеку от границы с Луганском. Фото: AFP / East News

Европа не очень довольна ролью, которая отведена ей в этих переговорах, и хочет присутствовать на встрече РФ и США в Женеве. Брюссель не может «оставаться безучастным зрителем на этих переговорах», пояснил во вторник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отправляясь в трехдневную поездку по Украине. Борелль также отметил в своем твиттере, что это его первый зарубежный визит в 2022 году, а цель этого визита — «выразить поддержку Евросоюза суверенитету и территориальной целостности Украины».

Уже в среду из станицы Луганская, где Борелль выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, глава ЕС по дипломатии еще раз выразил несогласие с двусторонним форматом грядущих переговоров в Женеве.

— Нет безопасности в Европе без безопасности Украины, — заявил Борелль. — И очевидно, что любые дискуссии о безопасности Европы должны включать Евросоюз и Украину.

Параллельно некоторые европейские страны самостоятельно готовятся к следующей неделе.

Советник нового канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Плетнер и его французский коллега Эммануэль Бонне 6 января встречаются с замглавой администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком. После этого они планируют встречу с представителями украинской администрации.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник призвал к «единой позиции» по Украине со стороны членов НАТО. Он провел телефонные переговоры со странами «бухарестской девятки» — объединения девяти членов НАТО из Центральной и Восточной Европы. По сообщению пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса, Блинкен подтвердил приверженность США «консультациям и тесному взаимодействию со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами на пути к деэскалации посредством удерживания, защиты и диалога». Блинкен еще раз напомнил о 5-й статье в основополагающем договоре НАТО, согласно которой нападение на одного члена альянса будет расцениваться как нападение на весь альянс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: EPA-EFE

Тем временем внутри самого Евросоюза, 21 из 27 членов которого также состоят в Североатлантического альянсе, нет единства по теме взаимодействия с НАТО.

Евросоюз и НАТО разрабатывают новую совместную декларацию, которая должна дополнить документ, подписанный в 2018 году. Однако позиции по декларации расходятся: ряд стран внутри ЕС (в частности, Франция) считает, что Евросоюз должен меньше полагаться на альянс и активнее наращивать собственные военные мощности.

По мнению вице-президента фонда Карнеги Эндрю Вайса, которым он поделился с газетой Financial Times, «ограниченная роль ЕС в нынешней дискуссии с Москвой — отражение его собственного недостатка единства». Политолог полагает, что у Москвы «нулевой интерес в общении с Евросоюзом как таковым».

Еще одна возможность сверить позиции накануне переговоров с Москвой у союзников по НАТО будет в пятницу 7 января — министры иностранных дел стран альянса проведут встречу в формате видеоконференции. А 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина — НАТО.

Мария Епифанова, «Новая газета»

Источник: Новая газета



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