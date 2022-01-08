Мнение: Казахстан и его проблемы

Редко это делаю, но не могу отказать себе в удовольствие процитировать публикацию блога 5-летней давности на тему среднесрочных перспектив Казахстана и его внутренних проблем.

Полагаю, сейчас нетрудно сопоставить написанное в статье с тем, что происходит в Казахстане.

Казахстан и его проблемы

На текущий момент Казахстан представляет из себя достаточно типичную для Ближнего Востока и Средней Азии высокоперсонифицированную автократию с периферийной версией капитализма. Ветра "Арабской весны" и серия цветных революций первой волны, которые немало таких государство порушили создавая на их месте кровавый хаос, в целом обошли его стороной. Без особого труда можно увидеть, как сами власти Казахстана, так и Россия заинтересованы в сохранении сложившегося статус-кво, растягивая его до момента ухода или смерти Назарбаева, за которыми на нас глядит зияющая пустота. Эти попытки отложить решение накапливающихся проблем на потом, в последнее время все чаще наталкиваются на различные негативные процессы, как внутреннего генеза, так и инспирированные извне.

1. Исламизм. Как и все республики Средней Азии, Казахстан подвержен влиянию радикального ислама, который с недавних пор все прочнее привязывается к теме Халифата. Сотни граждан страны уехали воевать в Сирию и Ирак в рядах Халифата, некоторые уже вернулись или вернутся, чтобы уже на месте работать в рамках стадии пре-территориального контроля – вести агитацию и пропаганду, создавать ячейки и искать способы вывести из под управления руководства атакуемой страны часть ее территории, для создания своего вилаята. Стоит напомнить, что Халифат в своей пропаганде претендует как на российский Кавказ, так и на большую часть Средней Азии, включая и Казахстан. Разумеется, на данном этапе это больше проблема для Киргизии и Таджикистана, но особенность стратегии Халифата заключается в том, что порой наличие прямой границы между вилаятом "черных" и атакуемым государством далеко не обязательна, так как большая часть подобной инфраструктуры создается за счет местных ресурсов.

К этому добавляется деятельность групп и отдельных лиц связанных со структурами "Аль-Каиды", различных исламистских групп с национальным или этническим уклоном, а так же легальных пантюркистов, небольшая прослойка которых сформировалась в Казахстане при посильной помощи Турции, которая еще в доэрдоганский период пыталась продвигать концепцию пантюркистского мира. Для неоднородной в этническом и религиозном плане страны, конгломерат умеренных и радикальных исламистов представляет нешуточную угрозу, особенно в случае нарастания хаотизации в Казахстане, так как при негативных сценариях связанных с демонтажем режима Назарбаева, исламисты могут попытаться повторить то, что у них уже получалось в Ливии, Египте, Афганистане – то есть создать собственную квази-государственную структуру или же привести к банальной гражданской войне, как это было скажем в Таджикистане в 90х годах. Это отдаленная угроза, но ее риск далеко не нулевой, так как за этой угрозой стоят люди с опытом, которые проделывали подобное в самых разных государствах. Армия и полиция тут могут не оказаться панацеей – достаточно посмотреть на то, что происходит на Синае.

2. Борьба за "демократию". Ответственность за нападение на Актобе взяла на себя некая "Армия Освобождения Казахстана", которая борется "за демократию против клики Назарбаева" и бои в Актобе, были "первыми боями за демократию", что немного напоминает первые столкновения в Бенгази и Хомсе, которые привели к известным результатам в Ливии и Сирии. Так как легальная и полноценная политическая оппозиция в Казахстане практически отсутствует, то при желании раскачать страну извне, особо новые методики придумывать не надо – если есть задача просто раскачать и посмотреть, что из этого выйдет, то технологии цветных революций второй волны подойдут, тем более что пролитие крови там отнюдь не является граничным сценарием, в отличие от цветных революций версии 1.0, где инициаторы пытались сделать их бескровными. Ныне на такие мелочи уже не размениваются. Вопрос тут заключается в том, будет ли внешняя поддержка у таких действий внутри страны – без серьезной медийной и дипломатической поддержки и без возможности забрасывать оружие внутрь страны при начале вооруженных столкновений, подобные группы значимых перспектив в борьбе против отлаженного аппарата подавления не имеют. Если же внешнее воздействие может парализовать часть силового аппарата, а выступающие против режима с оружием в руках получают оружие извне, то тогда возможен переход к сценариям связанным либо с полным захватом власти, либо с гражданской войной. В условиях идущего конфликта между США и РФ, США вряд ли устоят от желания как минимум прощупать Казахстан, чтобы оценить на практике уровень влияния РФ в этой стране и попробовать создать для России дополнительные проблемы, которые могут логично дополнить активность США по раскачке ситуации на Урале. США уже прощупали Приднестровье, проблему Нагорного Карабаха, прокачивают Белорусский вопрос, так что Казахстан тут ни разу не исключение. Опыт работы с такими странами у США есть – достаточно вспомнить цветной переворот в Киргизии, когда был свергнут президент Акаев, а на территории страны появилась американская база. В контексте борьбы против РФ, этот сценарий был бы явно интересен для США и в Казахстане и надо полагать, какие-то телодвижения в этом направлении мы увидим, тем более что успех в этом вопросе может окончательно похоронить российские интеграционные проекты на территории бывшего СССР.

3. Русская проблема". Так же стоит отметить вопрос связанные с русским меньшинством в Казахстане. Несмотря на то, что национальная политика в Казахстане достаточно мягкая, из государство осуществляется достаточно серьезная миграция русских в Россию http://camonitor.kz/13287-pochemu-russkie-uezzhayut-iz-kazahstana.html как по объективным, так и по субъективным причинам. Несмотря на отдельные попытки разжечь системную русофобию в Казахстане, на данный момент до этого не дошло и угроза для русскоязычного населения Казахстана носит скорее долгосрочный характер, что кстати осознается, так как одной из причин отъезда в Россию зачастую связывается с возможными осложнениями в этом вопросе после ухода Назарбаева. С учетом неоднородности Казахстана, нынешние власти понимают, что попытки форсировано строить национальное государство или сделать его этнически более однородным, приведут к тому, что уже случилось на Украине, поэтому условная "казахстанизация" идет достаточно вяло, так как власти сейчас в первую очередь заинтересованы в поддержании статус-кво, а не в резких изменениях. А вот у гипотетических сменщиков Назарбаева на этот счет может оказаться иное мнение. Это отложенная проблема, так как сценарий "во всем виноваты Назарбаев и русские", отнюдь не невероятен, ибо на Украине мы прекрасно наблюдали, как под прикрытием "борьбы с режимом Януковича", разворачивалась системная русофобская кампания.

4. Экономика. Все вышеупомянутые проблемы потенциально опасны, но не критичны, если экономика стоит на ногах, а с этим в последнее время все чаще возникают проблемы. Значительная часть экономики страны принадлежит китайскому и российскому капиталу (поэтому и Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы в Казахстане все оставалось как есть), а сама экономическая система в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей и других ресурсов. Обвал цен на нефть и металлы достаточно больно ударил по экономике Казахстана http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0YF1W4 и в новых условиях оплачивать поддержание статус-кво в экономике стало куда как труднее, что роднит Казахстан с Венесуэлой, хотя проблемы у Назарбаева не столь ярко выражены, как у Мадуро, да и его политическое положение более стабильно, нежели у чавистов. Здесь и кроется главная угроза, так как рост бедности, усиливающаяся капиталистическая эксплуатация, размывание среднего класса и т.п. ведет к появлению активных протестных групп, одни из которых будут искать выход в радикальном исламе (некоторые с ориентацией на Халифат), другие в борьбе за права рабочих и против местных и иностранных сырьевых компаний хищнически эксплуатирующих местную дешевую рабочую силу и природные ресурсы страны, третьи в "борьбе за демократию" с ориентацией на иностранные государства. Поэтому мы и видим в Казахстане и протесты рабочих, и усиливающийся фактор радикального ислама, и появление "Армии освобождения Казахстана за все хорошее против всего плохого". При этом в силу отсутствия полноценной оппозиции, протестные настроения будут проскакивать стадию политического торга и быстро радикализироваться, поэтому для стороннего наблюдателя и выглядит странно, когда в формально спокойной и стабильной стране происходят события вроде расстрела в Жанаозене или текущей атаки на Актобе.

Это скорее симптомы, которые порождены не самой радужной экономической обстановкой. То есть идет накопление различных негативных факторов, каждый из которых вряд ли сам по себе способен поколебать режим Назарбаева, но в сумме они могут создать гремучую смесь, которая либо рванет сама, либо ее заботливо подожгут извне. Второе на данный момент более вероятно, чем первое.

Россия как и обычно в своей политике в странах СНГ занимается попытками удержать все как есть. Где-то это получается – как в Приднестровье, Белоруссии или в случае с конфликтом Армении и Азербайджана, где-то, как в случае с Украиной, совсем нет. В условиях идущей холодной войны с США и меняющегося на наших глазах мироустройства, поддерживать статус-кво становится все сложнее. Мир меняется – вместе с ним меняется как Россия, так и ее окружение. там где еще недавно виделась стабильность, ныне можно увидеть кипящие котлы гражданских войн или же потенциальные угрозы будущих нешуточных проблем. Слабая работа на перспективу приводит к тому, что ставка только на действующие элиты дает совсем не те результаты, на которые рассчитывали в длительной перспективе – в случае непредвиденных изменений, за этими элитами для России образуется пустота. Украина это наглядно показала. Аналогичные угрозы существуют и в Белоруссии и с Казахстаном, где совершенно непонятно, что будет с этими странами, когда Лукашенко и Назарбаев отойдут от дел. И дело тут не только в том, что эти государства под влиянием внутренних противоречий изменятся для России в нежелательном направлении, есть ведь и внешние факторы, когда эти изменения направят в совсем не желательную нам сторону, а местные элиты, на которые как обычно делается ставка, могут оказаться либо парализованными, либо частично перебегут под чужое покровительство. Почва для подобных изменений постепенно готовится, причем зачастую самими же властями бывших советских республик, которые некоторые проблемы не решают, пытаясь усидеть на плотной закрытой крышке разогревающейся кастрюли. Когда давление в такой кастрюле начинает повышаться, мы и начинаем наблюдать проявления нарастающего кипения, особенно если кто-то захочет резко повысить температуру обдав кастрюлю газовой горелкой извне.

В итоге, Казахстан стоит в среднесрочной перспективе перед серьезными вызовами, угрожающими в том числе его существованию в текущих границах. Наряду с накапливающимися внутренними противоречиями, существуют и внешние угрозы, связанные с попытками превратить его в кормовую базу для очередного вилаята или же в очередной фронт войны США и РФ, задача которого репродуцировать русофобию, мигрантов, преступность, наркотрафик и сливать все это в Россию, расширяя "санитарный кордон" вокруг России. В этих условиях поддерживать "стабильность" будет все более затруднительно и мы в краткосрочной и среднесрочной перспективе наверняка увидим и новые выступления, и новые теракты. В случае скорого ухода или банальной смерти Назарбаева, все это лишь обострится. Какие выходы у Казахстана? То что будут все это давить это силовым путем, это понятно. Но это борьба с симптомами, без устранения экономических причин роста протестных настроений и различного экстремизма, вряд ли можно говорить о решении проблем в долгосрочной перспективе. Тут вопрос более сложный, нежели просто разгонять недовольных дубинками – необходима борьба с бедностью и безработицей, повышение уровня жизни, улучшение условий и оплаты труда, развитие социальной инфраструктуры, прочистка практически не работающих "социальных лифтов", ужесточение борьбы с коррупцией и системным криминалом сращивающимся с властью. Успехи на этих направлениях способны серьезно сократить питательную базу для различного недовольства. Игнорирование этих проблем в конечном итоге приведет к социальному взрыву, который скорее всего будет использован отнюдь не в интересах населения Казахстана и выиграют тут не борющиеся за свои права рабочие, не профсоюзные лидеры, и не русские проживающие в Казахстане, а скорее какие-нибудь клоны тех, кто пришел к власти в Киргизии, Грузии или на Украине, а то и вовсе мрачные бородачи с Кораном и Калашниковым в обнимку.

https://colonelcassad.livejournal.com/2786610.html – цинк

В общем, теперь можно смело говорить "А ведь Рупор Тоталитарной Пропаганды предупреждал!".

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