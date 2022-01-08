 

В Китае медики отказывали в госпитализации женщине с просроченным COVID-тестом, она потеряла ребенка – СМИ

08.01.2022, 3:08, Новости дня
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Женщина, которая обратилась в больницу вечером 1 января, отказывались госпитализировать в связи с тем, что ее тест на коронавирус был просрочен на четыре часа, пишет издание со ссылкой на родственников пострадавшей. Она была на восьмом месяце беременности.

Медики занялись ей только через два часа после обращения, когда она уже начала истекать кровью возле больницы.

South China Morning Post сообщило еще об одном похожем случае, в результате которого у женщины случился выкидыш, из-за чего ей пришлось сделать аборт. 29 декабря 2021 года она, ее муж и полицейские, которые подвозили их, обращались в несколько больниц с просьбой о помощи, однако, по ее словам, те по разным причинам отказывали или не отвечали на звонки.

Издание напоминает, что в Сиане с населением 13 млн человек действует “жесткий локдаун” в связи с COVID-19.

6 января вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань заявила, комментируя происходящее в Сиане, что отказывать людям в доступе к медицинским услугам нельзя “ни под каким предлогом”. Она назвала такие случаи “печальными”, пишет Xinhua.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, на 6 января 2022 года в Китае с начала эпидемии подтвердили 133 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались 5,7 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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