 

ЕС должен участвовать в переговорах по Украине – глава Еврокомиссии

08.01.2022, 3:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В преддверии переговоров по безопасности между США и РФ фон дер Ляйен отметила, что “ясно одно: без [участия] Европы – нет решения, каким бы ни было решение – Европа должна участвовать”.

Глава Еврокомиссии подчеркнула “значительное присутствие” ЕС в Украине в виде уже оказанной финансовой помощи в €6 млрд, добавив, что ЕС сильно зависит от ее положения в качестве транзитного узла для импорта газа из России.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / В Москве на крыше электрички погиб зацепер

15.09 / Названа главная опасность съедобных грибов

10.10 / Возможность встречи Путина и Зеленского оценили фразой из «12 стульев»

22.08 / Происшествия: Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

08.10 / Стали известны возможности российской системы дистанционного зондирования Земли

08.01 / Похищенного пиратами российского моряка освободили в Африке

15.05 / В России школьницы сожгли ферму на съемках видео для TikTok

10.08 / В РФ подтвердили 5,1 тыс. новых случаев коронавируса

01.05 / Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией

01.01 / Лесной пожар перекинулся на Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика