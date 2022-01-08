 

Минобороны РФ рассказало о взаимодействии Шойгу с коллегами из стран ОДКБ

08.01.2022, 2:52, Новости дня
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Министр обороны Сергей Шойгу по закрытым каналам связи взаимодействует с коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам переброски миротворческого контингента в Казахстан, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что по всем обсуждаемым вопросам, касающимся переброски миротворцев и миротворческой операции в Казахстане, достигается согласие с коллегами по ОДКБ.

«Глава российского военного ведомства по закрытым каналам связи взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ, министрами обороны Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики по вопросам переброски миротворческого контингента и проведения миротворческой операции коллективных сил ОДКБ в Казахстане», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с министром обороны Республики Казахстан. «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с министром обороны Республики Казахстан», – передает ТАСС сообщение Минобороны России.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.

В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. В пятницу российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Напомним, ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.



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