Общество: В чем РФ критически зависит от Казахстана

Россию и Казахстан связывают тысячи километров общей границы. На соседней территории проживают миллионы русских. В Казахстане работают многочисленные совместные предприятия и находятся стратегически важные для РФ объекты вроде космодрома «Байконур» или урановых рудников. Почему Казахстан называют южными воротами РФ в Централью Азию и чем грозит их закрытие?

Массовые беспорядки в Казахстане стали темой номер один в России. В первую очередь это объясняется тесными связями, которые десятилетиями выстраивались между странами. С момента развала Советского Союза Казахстан остается одним из самых близких союзников и партнеров России. До 2005 года обе страны были объединены границами еще советской эпохи, но после демаркации ее протяженность составила более 7,5 тысячи километров. Это самая большая сухопутная граница в мире.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин подчеркивает, что в силу географии и в случае, если на территории Казахстана ситуация выйдет из-под контроля, закрыть столь протяженную границу невозможно. То есть РФ не сможет повторить опыт США по отношению к границе с Мексикой.

«Кроме того, значительный потенциал нашей промышленности сосредоточен вдоль казахстанской границы. Казахстан является для нас сухопутным мостом в Центральную Азию. У нас только с Туркменистаном может быть альтернативный канал связи по Каспийскому морю. Ни с Узбекистаном, ни с Киргизией, ни с Таджикистаном у нас нет возможности работать в обход Казахстана», – говорит Притчин.

Главным и критически важным символом сотрудничества между двумя странами считается космодром «Байконур», который после развала СССР достался Казахстану, но именно РФ с его помощью развивала свою космическую программу. Сейчас там находятся филиалы Роскосмоса. На этом объекте сразу усилили вооруженную охрану после начала массовых беспорядков.

«Байконур», несмотря на постройку в Амурской области космодрома «Восточный», еще долгие годы будет использоваться Россией. На следующей неделе там ожидают прибытия специалистов РКК «Энергия» для подготовки к запускам «Прогресса» и «Союза». Ежегодно Казахстан получает около 115 млн долларов за сдачу объекта в аренду. Всего в городе проживают около 76 тыс. человек, включая 25 тыс. российских граждан. С 7 по 19 января здесь установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности.

Не меньшее значение для развития российских систем противоракетной обороны имеет испытательный полигон Сары-Шаган, расположенный в Карагандинской и Жамбылской областях. На его территории находятся мишени для ракет, которые РФ запускает с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Здесь же действует военный аэродром «Камбала» и проходит автомобильная дорога Екатеринбург – Алма-Ата. Таким образом, через Казахстан пролегают важнейшие транспортные коридоры.

Поэтому отправленная на этой неделе миротворческая миссия ОДКБ, вероятно, возьмет под охрану эти и другие стратегические объекты страны. Важность этой операции особо отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Однако задача по наведению порядка в стране лежит исключительно на спецслужбах самого Казахстана.

О том, что миротворцы не намерены подавлять протесты, пишет в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Политик подчеркнул, что любые беспорядки, а тем более гражданская война у рубежей РФ – «есть прямая угроза для безопасности приграничных регионов и их жителей».

В Минобороны РФ также подчеркнули, что по договоренности с казахстанской стороной миротворцы ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка, а выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов инфраструктуры.

Если же говорить о бизнес-интересах России, то в Казахстане работают такие крупные компании как «Лукойл», «Роснефть» и Газпром. Серьезным экономическим проектом стал угольный разрез «Богатырь Комир», 50% которого принадлежит «Русалу». А российскому «Билайну» принадлежит местный оператор связи «Кар-Тел».

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин подчеркивает, что значительная часть машиностроительных мощностей РФ ориентирована на казахстанские заказы, начиная от оборудования для нефтедобычи и переработки и заканчивается автопромом. «КАМАЗ имеет в Казахстане разветвленную сеть, ориентированную не на обслуживание, а на первичную сборку», – отметил он.

Собеседник напомнил, что за последние 20 лет страны Центральной Азии получили от РФ в виде прямых инвестиций 50 млрд долларов, из них 40 млрд – Казахстан. «В Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении есть интересы Газпрома. В Кашаганском проекте – интересы «Лукойла», – отметил Грозин.

Товарооборот на пике – до коронавируса – доходил до 20 млрд долларов в год, это один из самых высоких показателей среди всех стран СНГ. «У нас совместных предприятий больше, чем казахско-китайских СП. Это говорит само за себя. В любом крупном городе в Казахстане, начиная с Атырау и заканчивая Алма-Атой, полки в магазинах забиты российской продукцией», – говорит Грозин.

По данным Евразийского банка развития (ЕАБР), в стране действует более семи тысяч совместных предприятий. В 2020 году инвестиции составили более 11 млрд долларов. РФ остается главным внешнеторговым партнером Казахстана с оборотом в 2020 году 17 млрд долларов.

При этом беспорядки спровоцировали скачок цен на такой важный ресурс как уран. Если 4 января стоимость сырья на мировых рынках составляла 42 доллара за фунт, то уже на следующий день цена выросла на восемь процентов и достигла 45,25 доллара за фунт. Российский «Росатом» владеет долями в местных крупных уранодобывающих проектах, среди которых рудники Анкал, Южный Инкал, Каратау, Акбастау, Заречное и Хорасан.

Стоит учитывать и то, что Казахстан – крупнейший в мире поставщик радиоактивного металла. Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2020 году добыча урана составила в Казахстане около 41% от мирового производства, а на долю российских активов из этого объема пришлось около 40%.

Особые отношения с Казахстаном складываются у граничащих с ним областей, среди которых Новосибирская, Челябинская, Саратовская, Самарская и Омская, Курган, Татарстан и Башкортостан. Всего с Казахстаном граничат 12 российских регионов. Астраханская область, например, строит для соседа нефтеналивные суда, буксиры, занимается их техническим обслуживанием.

«В отличие от других стран Центральной Азии, Казахстан, будучи самым экономически развитым государством региона, является источником заказов и получения денег по самой широкой номенклатуре, начиная от сельхозтехники и заканчивая металлообработкой. Это флагманское для российской экономики государство на наших южных рубежах», – подчеркнул Грозин.

Сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса между странами также достигло высокого уровня. Как член ОДКБ, Казахстан покупает российскую технику со скидкой и вооружены «всей основной линейкой российской боевой авиации». «Я не говорю уже о сухопутных войсках, которые на 90% укомплектованы российской продукцией», – напомнил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ.

Притчин согласен, что на постсоветском пространстве – Казахстан – это самый главный торговый партнер России. «В Казахстане проживает несколько млн русских и русскоязычных граждан. Партнерство между странами развивается в рамках ОДКБ и ЕАЭС, где Казахстан наряду с Россией является соучредителем организаций, то есть существует огромный комплекс отношений», – указал Притчин.

Казахстан, добавляет Грозин, «это наши ворота в южном направлении». «Если они захлопнутся, мы получим проблему гораздо большую, чем мы имеем на территории Украины, потому что там есть белорусская и худо-бедно прибалтийская альтернатива, и собственные возможности. Но если на месте Казахстана будет дикое поле, то мы лишимся выхода к остальным среднеазиатским партнерам, потеряем огромные транзитные мощности и создадим массу проблем для себя в области безопасности», – предупредил Грозин.

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