Ученые раскрыли секрет долгой жизни у черепах

Как правило, эквадорские гигантские черепахи проживают на этом свете более столетия. Ученые давно пытаются разгадать загадку такой устойчивости организмов этих рептилий к течению времени.

По одной из последних версий, выдвинутых учеными из американского университета Буффало, дело в том, что у черепах имеются дополнительные пары генов. На микроуровне их организм живет будто с запчастями. При старческом повреждении ДНК одни гены заменяют другие.

Таким образом, значительно замедляется естественное старение. Даже устойчивость к раковым заболеваниям намного выше чем у всех остальных, говорят ученые. Механизмы самоомоложения в перспективе могут быть использованы и для лечения онкологии у человека, отмечают исследователи.