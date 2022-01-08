 

Ученые раскрыли секрет долгой жизни у черепах

08.01.2022, 2:22, Новости дня
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Как правило, эквадорские гигантские черепахи проживают на этом свете более столетия. Ученые давно пытаются разгадать загадку такой устойчивости организмов этих рептилий к течению времени.

По одной из последних версий, выдвинутых учеными из американского университета Буффало, дело в том, что у черепах имеются дополнительные пары генов. На микроуровне их организм живет будто с запчастями. При старческом повреждении ДНК одни гены заменяют другие.

Таким образом, значительно замедляется естественное старение. Даже устойчивость к раковым заболеваниям намного выше чем у всех остальных, говорят ученые. Механизмы самоомоложения в перспективе могут быть использованы и для лечения онкологии у человека, отмечают исследователи.



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