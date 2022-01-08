Тенденции красоты и здоровья на 2022 год: рекомендуемые экспертами практики и процедуры

В 2022 году тенденции красоты и здоровья будут основаны на рекомендуемых экспертами практиках и процедурах. Ожидается, что высокоинтенсивные тренировки и ограничительные диеты будут заменены более целостным режимом и привычками. За последние два года мы осознали важность заботы о себе. Воспринимайте 2022 год как прекрасную возможность задуматься и спланировать лучший уход за своим телом. Итак, откройте для себя тенденции в области красоты и здоровья, чтобы изменить или сформировать свои привычки и образ жизни.

Укрепите свою иммунную систему

Для этого ешьте разнообразную пищу, спите хорошо и получайте ежедневную дозу витамина D. Вы должны иметь в виду, что наша иммунная система сложна и зависит от многих факторов. Но, конечно же, внося небольшие изменения, вы можете дать своему телу необходимый импульс. Прямо сейчас мы все еще пытаемся выйти из глобальной пандемии коронавируса, поэтому забота о себе как никогда важна. Стоит отметить, что сильная иммунная система не развивается в одночасье.

Улучшите здоровье кишечника

Когда дело доходит до желания быть здоровым, улучшение пищеварения — одна из лучших вещей, которые мы можем сделать для нашего благополучия. Здоровье кишечника становится все более и более приоритетным. Это может относиться как к вашей пищеварительной системе, также известной как ЖКТ, так и к балансу бактерий. Стоит отметить, что ваш кишечник переваривает пищу, содержит множество бактерий, поглощает энергию и питательные вещества и выводит отходы. Теперь, если вы не знаете, с чего начать, стоит порекомендовать некоторые из лучших продуктов, которые можно добавить в свой рацион. К такой еде относятся свежие фрукты и овощи. Старайтесь держаться подальше от обработанной пищи.

Снизьте уровень стресса

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы эффективно справляться со стрессом. Например, вы можете отслеживать его, записывая любые симптомы физического или психического стресса, включая боль или напряжение в теле, проблемы с пищеварением и, возможно, даже учащенное сердцебиение. Вы также должны обращать внимание на эмоциональные признаки. К таковым относятся: гнев, чувство перегруженности и скачущие мысли.

Несколько исследований показали, что прогулки по зеленым и природным зонам, а также методы релаксации могут значительно снизить стресс. Практикуйте эти способы и выясните, что лучше всего работает для вас. Точно так же ежедневные упражнения заставляют вас чувствовать себя хорошо. В дополнение к этому занятия на свежем воздухе также имеют много преимуществ. Они улучшают настроение, повышают самооценку, а также помогают вашей иммунной системе и общему здоровью.

Уход за кожей

Несмотря на то что дерматологические продукты и методы лечения уже давно используются для ухода за кожей и лечения, некоторые люди обращаются к альтернативным методам. Такие вещи, как акупунктура лица и массаж, фокусируются на мышечной системе и ее влиянии на ваш внешний вид. Работа с телом, например массаж и иглоукалывание, также начинает набирать популярность.

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Конечно, некоторые из способов, которыми мы можем позаботиться о своей коже, включают увеличение количества антиоксидантов для борьбы с окислительным стрессом, уменьшение воспаления и успокоение кожи, а также более регулярные процедуры по уходу за лицом.

Волосы

В 2022-м популярны теплые тона. Эксперты говорят, что все больше и больше людей отдают предпочтение золотистым, медным и теплым шоколадно-коричневым оттенкам. Это связано с тем, что теплые тона отражают свет, а пепельные поглощают его и могут выглядеть тускло. Кроме того, более теплые оттенки осветляют цвет лица. Многие люди предпочитают гладкие и объемные прически, но большинство возвращается к растрепанным прическам, природным текстурам и минимальному уходу. Так что один из трендов в прическах – это волны и естественные локоны. Точно так же более короткие стрижки являются тенденцией этого нового года. Боб и лонг боб будут популярны, а также они идеально подходят для женщин любого возраста.

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Макияж

Хотя легкий, свежий макияж сам по себе не является новой тенденцией (он появился в 2020-м), но в этом году он тоже в тренде. Поэтому вы увидите розовые и нюдовые тона губ, румяна на щеках.

Тем не менее четко очерченные губы вернутся в 2022 году благодаря вдохновению 90-х. Вы можете поиграть с чуть более темной подводкой. Тогда у вас получится создать ретро-образ. Также можете использовать более натуральные тона (нюдовую помаду), чтобы сделать губы визуально более пухлыми.

В тренде будет и более смелый мейкап: для глаз можно использовать практически любой цвет теней и подводки для глаз. Конечно, добавляя яркий цвет, помните, что остальная часть макияжа должна быть сдержанной.

В этом году будут румяна по-прежнему актуальными. С их помощью можно сделать красивый румянец. Попробуйте наносить их не только на щеки и нос, но и чуть выше скул, на веки и на лоб, чтобы получить свежий вид.