Как вернуть коже сияющий вид и сделать ее красивой: рабочие советы от нутрициолога

Мечта каждой девушки – это красивая и здоровая кожа. Именно ради этого мы покупаем сотни различных кремов, посещаем множество разных косметологических процедур. Но нужно помнить, что по-настоящему красивую кожу нам может подарить лишь здоровый организм. Нутрициолог Евгения Хелс рассказывает, что можно сегодня сделать, чтобы завтра кожа вашей мечты стала реальностью. Ее советы помогут вернуть ей сияющий вид.

Коррекция рациона

Следует исключить из своего рациона следующую пищу: фастфуд, рафинированные углеводы, продукты с химическими добавками, трансжиры и сахар. При этом стоит добавить в меню полезные жиры, белок и клетчатку. Таким образом, можно за достаточно быстрый период нормализовать работу кишечника.

Следите за водным балансом

Необходимо ежедневно потреблять достаточное количество воды. Норма в день считается по формуле: 30 мл на один килограмм веса.

Восполните дефицит полезных веществ

Для здоровой кожи необходимы минералы и витамины. К таковым полезным веществам относятся: селен, витамины группы В, йод, магний, витамины D, K, С.

Коррекция стресса

Для этой цели прекрасно подойдут следующие занятия: медитация, йога и расслабляющие техники.

Соблюдайте циркадные ритмы

Нужно заметить, что после хорошего сна кожа словно сияет. Это происходит благодаря гормону мелатонину. Он производится в период с 11 вечера до часу ночи. Поэтому крайне важно соблюдать циркадные ритмы.

Откажитесь от вредных привычек

Нужно сказать, что никотин и алкоголь усугубляют состояние кожи. Поэтому, если хотите, чтобы она была красивая, нужно просто отказаться от вредных привычек.

Физическая активность

Как можно дольше поможет поддержать красоту регулярная физическая нагрузка. Выбирайте тот вид спорта, который вам нравится.

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Коррекция веса

Из-за лишнего веса происходит развитие болезней, появляются отеки. Также ухудшается состояние кожи, возникает гормональный дисбаланс. Все вышеназванное отражается на внешнем виде.

Детокс

Нужно заметить, что кожа является органом выделительной системы. Поэтому очень важно выводить токсины из организма, в том числе и через нее. Для этого следует вводить физические нагрузки, спорт. Также полезно посещать бани и сауны.

Положительные эмоции

Нужно заметить, что гормон серотонин способствует улучшению состояния кожи. Выработка гормона счастья зависит не только лишь от эмоций, но также и от здорового пищеварения.

Заключение

Кожа является показателем нашего образа жизни, питания, эмоций, а также состояния организма в целом. Поэтому чем раньше мы начнем заботиться о красоте, тем быстрее отражение в зеркале станет нас радовать!