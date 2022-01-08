 

Киргизские миротворцы вылетели в Казахстан

08.01.2022, 2:08, Новости дня
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Киргизские военнослужащие вылетели в Казахстан в рамках миротворческой миссии ОДКБ, сообщили в министерстве обороны республики.

«150 военных и 19 единиц техники вылетели в Казахстан из Канта», – сообщил представитель министерства, передает РИА «Новости».

Сообщается, что для их перевозки использовались два самолета.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о направлении киргизских военных в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.

В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. В пятницу российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.



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