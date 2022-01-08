США пообещали уведомить партнеров о результатах переговоров с Россией

Координация действий Соединенных Штатов с союзниками и партнерами будет сохраняться в ходе диалога РФ и США по стратегической стабильности, после переговоров с Москвой Вашингтон уведомит союзников «о произошедшем», сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после онлайн-встречи глав МИД стран НАТО.

Госсекретарь США пообещал, что глубокие консультации Запада с участием Украины будут продолжаться. «Мы полностью привержены принципу «ничего по Украине без Украины». Так же как мы полностью привержены принципу «ничего по Европе без Европы», – приводит слова Блинкена ТАСС.

«Это взаимодействие будет продолжаться. Эта координация [действий], эти консультации, эта связь будут сохраняться в ходе данного процесса, к примеру при [российско-американском] диалоге по стратегической стабильности, когда мы говорим с союзниками и партнерами заранее, как я сегодня. Мы будем поступать таким же образом после переговоров, чтобы уведомлять [союзников] о произошедшем», – сообщил госсекретарь США.

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов также напомнил, что «будет заседание Совета (Комиссии) Украина – НАТО в преддверии заседания Совета РФ – НАТО». «И, конечно, Украина является участницей ОБСЕ», – добавил Блинкен.

Накануне Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

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Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия РФ будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности РФ сегодня и на историческую перспективу».

1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).