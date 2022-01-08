 

При пожаре в пансионате в Кемеровской области погибли четыре человека

08.01.2022, 2:08, Новости дня
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Пожар произошел в пансионате «Золотой век» в СНТ «Печатник» в Кемеровской области, в результате, по предварительной информации, погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 23.02 мск поступило сообщение о пожаре в пансионате «Золотой век» по адресу: Кемеровская область, Кемеровский муниципальный округ, СНТ «Печатник», 11-я аллея. Горели личные вещи на площади 10 кв. метров. К сожалению, есть погибшие», – приводит слова представителя в пресс-службе ведомства ТАСС.

По предварительным данным, в результате пожара погибли четыре человека. Еще 48 человек были эвакуированы. К тушению пожара привлечены 48 человек и 14 единиц техники.

По данным из открытых источников, пансионат коммерческий и предназначен для круглосуточного пребывания пожилых людей.

Напомним, 6 октября 2021 года крупный пожар в доме престарелых произошел в Новой Москве. В январе 2021 года при пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек. В том же месяце результате пожара в Тюменской области в нелегальном доме престарелых погибли семь человек, хозяйку частного дома престарелых в тот же день задержали.

Напомним также, 15 декабря 2020 года при крупном пожаре в башкирском селе Ишбулдино погибли 11 постояльцев дома престарелых. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. В МЧС рассказали, что пансионат не был оборудован системами пожаротушения. Директор пансионата признала вину, руководитель учреждения решением суда была осуждена на три года колонии, обвинение в халатности было предъявлено заместителю начальника межрайонного отдела ГУ МЧС Башкирии.



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