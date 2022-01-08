Нормальные у нас люди, не грешите на них

Поздравления с Рождеством от атеиста.

В Рождество празднуется приход в мир Спасителя — человека, изменившего мир. Причем активнее всего этот праздник отмечается там, где существуют самые сильные демократические институты — парламенты, независимые суды, разделение властей. Но и Рождество, и Пасха, и все, связанное с фигурой Христа — это не об институтах, а о человеке. О том, что человек способен и обязан действовать в рамках любых институтов, о том, что происходящее внутри человека важнее того, что происходит вовне.

Парадоксальным образом, мир стабильных институтов отмечает не юбилей парламента или дату учреждения независимого суда, а рождение человека — пусть даже и Бога. И хотя Христос не призывал ни к свободным выборам, ни к парламентской республике, люди и у нас, и за рубежом отмечают тот очевидный факт, что, если бы не человек — не только этот, но и многие другие — то и институтов бы не было, никто бы их просто не построил.

Где-то со второй половины XVIII века, если не раньше, усилия выдающихся строителей социума были сосредоточены на формировании безличных институтов, способных эффективно функционировать при любом «качестве» людей, не зависящих от их нравственных и даже интеллектуальных особенностей. И с тех пор понимание приоритета именно институтов стало общим местом. Все теперь понимают, что недостаточно заменить плохого правителя хорошим — нужны институты, которые не позволят «хорошему» завтра стать «плохим».

Нам ли не знать этого? Мало кто объясняет происходящее с нами последние 20 лет лишь злонамеренностью отдельных персонажей — чаще говорят о незавершенности строительства институтов, слабость которых и сделала все это возможным, о недооценке или даже игнорировании предыдущими властями значимости институционального развития.

Но мы видим, что институты, все-таки зависят от людей. Что они могут быть изменены до неузнаваемости или даже разрушены человеческими страхами, предрассудками или равнодушием. Американская политическая система допустила появление Трампа, да и многое другое, что еще не ясно, как преодолеет Америка. Да и у нас, при всех несовершенствах нашей политической системы, какой она сформировалась к двухтысячному году,

институциональное сопротивление свертыванию демократии было возможным — этого не случилось именно из-за людей, управлявших тогдашними институтами.

И удивительным образом спор о первичности курицы или яйца, как и вера во всемогущество безличных институтов отступает, как только речь заходит о нашей стране (может, не только о нашей, но о нашей точно). Сколько раз мы слышали, что ничего у нас не получилось и не получится именно потому, что якобы люди не те — мол, «орда, нация рабов, привычка к подчинению». Сами продолжите этот скорбный список.

Хотелось бы возразить этому не подлежащему обжалованию приговору. Что у нас отвратительно — это не люди, не страна, а государство. И не только в том дело, что институты не работают, но и в том, кто тщательно и последовательно рекрутировался в последние годы для осуществления властных полномочий. В массе своей люди этого слоя плохо образованы и не слишком умны. Они аморальны — игнорирует взятые на себя при вступлении в должность обязательства заботиться о качестве жизни, безопасности и возможностях самореализации сограждан. Они часто преступны — думая о карьере и о личном благополучии, они постоянно нарушают закон. Чаще всего они готовы идти на нанесение любого ущерба стране и людям, чтобы угодить начальству и умножить собственное богатство.

Фото: Виталий Невар/ТАСС

И все было бы безнадежно, если бы не люди. Обычные, а не лучшие — не такие, как депутаты ГД, телевизионные эксперты и прочие. Обычные люди, в основном, нормальные. Без необходимости не врут, разве что привирают при рассказе. Не воруют в массе своей — кто-то ворует, но их немного. Да и когда воруют, стараются не у других людей брать, а у государства или у больших фирм, а это вроде и не воровство. Помогают друг другу — и дверь в метро придержат, и машину помогут из сугроба вытащить, и голодного накормят. Посмотрите, сколько волонтеров заботится о стариках и ищут пропавших детей. Вспомните, как в самом начале пандемии, когда было непонятно, как многим выжить, в магазинах — маленьких, частных — их небогатые хозяева ставили пакеты с бесплатными наборами еды для тех, кому совсем плохо.

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Да, конечно, наших сограждан можно довести до скотского состояния. Родная власть, иногда с помощью внешних врагов, но чаще и самостоятельно, несколько раз этого добивалась. И доносы люди могут друг на друга писать и смотреть, не вмешиваясь, как соседа убивают. Но судя по тому, что, как только ситуация меняется, люди перестают все это делать, это им самим не нравится. Это вынужденно, это просто адаптация к тяжелым условиям. Печально, что такая адаптация, но что делать?

И не стоит повторять, что не ценят, мол, они свободу, не нужна она им. Эмигранты — возьмем репрезентативную ее волну, солдаты Белой армии — в тяжелейших условиях, без языка и многие без образования быстро научились пользоваться возможностями свободы и жизни по закону. Их дети уже работали не на черной работе, а внуки учились в дорогих университетах.

Нигде в мире вы не найдете бедных русских гетто — наши соотечественники успешны.

А кто совершал героические прорывы к свободе в нашей стране? Кто пытался ограничить самовластье, кто выводил солдат на Сенатскую в 1825-м и стоял вокруг Белого дома в 1991-м — марсиане, американцы? Наши все это делали, те самые, про которых говорят, что рабы, мол, они по самой своей сути. Прежняя интеллигенция, кстати, так не думала. Одоевский писал из Сибири: «И просвещенный наш народ сберется под святое знамя!» Знамя свободы имелось в виду.

И у людей есть нравственное чувство. Посмотрите, с каким презрением большинство наших сограждан относится к специализирующимся на клоунаде и вранье людям или целым структурам — политическим и пропагандистским.

У сторонников «присущего РФ рабского духа» есть, правда, один кажущийся серьезным аргумент. А что же, мол, они так голосуют, что же они своих диктаторов поддерживают? Это, конечно, наших соотечественников не красит, но тоже вполне объяснимо без апелляции к Орде и привычке злодею ручку целовать. Если вы понимаете, что повлиять на власть никак не можете, что она вполне способна, вас не спросив, и войну начать незнамо, зачем, и цены поднять, то спокойно вы будете жить, только если поверите, что носители власти — люди благородные, мудрые, о вас думающие. Ровно по этой схеме диктаторов и любили, что у нас, что в Германии–Испании. Но пройдет и это — не мы первые, не мы последние.

Нормальные у нас люди, не грешите на них. И чем дальше, тем больше они понимают значимость свободы и демократического порядка, хотя многие и называют это все другими словами. Посмотрите на опросы или просто поговорите с соседями, посмотрите на то, сколько сил приходится тратить властям, чтобы держать народ в узде — все не так плохо. И не стоит ждать Второго пришествия, которое снова даст старт процессам, завершившихся созданием современной демократии. Оглянитесь — люди, которые все это сделают — воссоздадут разрушенные институты и не позволят вновь их уничтожить — живут рядом с нами. Вы с ними знакомы.

С Рождеством тех, кто празднует.

Леонид Гозман, Политик, президент общественного движения «Союз правых сил»

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