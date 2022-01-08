Участнице Australian Open из Чехии Австралия аннулировала визу по той же причине, что и Джоковичу

Собеседник журналистов рассказал, что в Австралию, куда пускают с подтвержденной вакцинацией, Ворачева прилетела для участия в турнире Большого шлема Australian Open (в Мельбурне) без прививки на том основании, что она переболела COVID-19 в последние шесть месяцев.

Сейчас Ворачева находится в том же отеле для мигрантов в Мельбурне, где проживает и первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии. Он ожидает решения по апелляции, которую он подал на аннуляцию визы.

Будет ли подавать апелляцию Ворачева – неизвестно, пишет издание.

Австралийский телеканал АВС отмечает, что Ворачева прибыла в страну несколько дней назад и уже играла на одном из турниров в Мельбурне.

О том, что Ворачева находится в отеле вместе с Джоковичем и “несколькими другими теннисистами”, подтвердили CNN в МИД Чехии.

Дипломаты рассказали, что Ворачева решила отказаться от участия в Australian Open и оформляет документы для вылета из Австралии.

Ворачева выступает в парном разряде, в рейтинге таких игроков она занимает 81-е место по версии WTA. В рейтинге одиночного разряда отсутствует.

В Australian Open чешская теннисистка принимала участие трижды (в 2002-м, 2007-м и 2010 году), все три раза она с партнершей останавливались на стадии 1/64 финала.

В 2022 году Australian Open пройдет с 17-го по 30 января.

Контекст:

Джокович ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, писали СМИ, но 4 января, перед Australian Open, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок.

5 января стало известно, что в Австралию Джоковича не пустили из-за неправильно оформленных визовых документов, причем это выяснилось уже тогда, когда Джокович летел в Мельбурн из Дубая.

—