В Казахстане разрешили стрелять по протестующим на поражение, США и Украина согласовали позиции перед переговорами с РФ. Главное за день

Протесты в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

В МВД Казахстана сообщили, что задержали 3811 участников массовых акций протеста, свыше 100 – в Алматы. По данным правоохранителей, убиты 26 протестующих.

Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебное расследование по фактам организации и участия в массовых беспорядках и “актам терроризма”.

Телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым провел Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси. С момента начала протестов в Казахстане Назарбаев не комментировал происходящее в стране, а в последний раз он появлялся на публике 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге (Россия). СМИ сообщали, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну. В то же время власти Казахстана в официальных сообщениях перестали называть столицу страны Нур-Султаном (до 2019 года – Астана), переименованную в честь Назарбаева.

Тема Украины на внеочередном заседании глав МИД стран НАТО

Североатлантический союз готов выслушать предложения России по безопасности в Европе, но этот диалог должен проходить в консультациях с Украиной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что страны Альянса должны быть готовы к тому, что “дипломатия потерпит неудачу”.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, РФ, которая нарастила возле границ Украины группировку из более чем 100 тыс. военнослужащих, может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в страну.

Блинкен заявил, что в центре внимания переговоров с Россией будет ее агрессия против Украины.

Разговор Блинкена и Кулебы

Накануне переговоров с РФ по безопасности США согласовали позиции с Украиной, сообщил по итогам телефонного разговора с Блинкеном глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Госсекретарь США подчеркнул, что “без Украины не будет разговоров об Украине”. Блинкен отметил, что США “работают бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России”.

Катастрофа самолета МАУ под Тегераном

МИД Ирана объявил о готовности вести переговоры отдельно с каждой страной, граждане которой погибли в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном в январе 2020 года. В Иране считают, что “некоторые конкретные страны” пытаются использовать авиакатастрофу “в своих политических целях”.

300 млн случаев COVID-19 в мире

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 300 млн. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США (почти 58,5 млн), Великобритании (более 14,1 млн) и Франции (почти 11,3 млн).

В ВОЗ предостерегли от того, чтобы называть вариант коронавируса “Омикрон” легким. Цунами случаев “настолько огромно и быстро, что переполняет системы здравоохранения во всем мире”, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. При этом в ВОЗ считают, что “Омикрон” не будет последним вариантом коронавируса.

Хроники коронавируса в Украине

В Украине продолжает расти число новых случаев COVID-19 за сутки, 6 января – 7177. За все время пандемии в стране заболело около 3,7 млн человек.

За сутки 6 января в Украине был вакцинирован против коронавирусной инфекции 71 841 человек, 14,8 млн – с начала кампании по иммунизации. В Минздраве отметили, что уже 47,6% взрослого населения Украины получили минимум одну прививку от COVID-19, 44,9% – две дозы вакцины.

—