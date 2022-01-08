Human Rights Watch призвала Казахстан немедленно отменить приказ о стрельбе на поражение без предупреждения

Такой приказ “нарушает международно-правовые обязательства Казахстана по соблюдению и защите права на жизнь”, подчеркнули в организации.

“Полиция и вооруженные силы должны сделать все возможное для защиты человеческой жизни и должны применять силу, в частности смертоносную, только в крайнем случае. Соответствующие органы должны обеспечить оперативное, независимое и тщательное расследование любых заявлений о насилии и незаконных убийствах”, – говорится в заявлении.

Заместитель главы Human Rights Watch по кризисам и конфликтам Летта Тейлор отметила, что весь мир следит, продемонстрирует ли правительство Казахстана свое уважение к “основным правам человека своего народа”.

“Для казахстанских властей крайне важно обеспечить, чтобы все силы безопасности на местах действовали с целью защиты человеческих жизней и несли ответственность, если они этого не делают. Это начинается с немедленной отмены приказа “стрелять без предупреждения”, – заявила она.

В Human Rights Watch выразили опасения в связи с тем, что протестующих власти Казахстана называют “террористами”.

“Силы на местах должны считать все собрания ненасильственными, даже если власти называют их незаконными, если имеют место отдельные случаи насилия или если внешние субъекты, такие как противники протеста или провокаторы, прибегают к насилию. Собрания часто представляют собой разнообразные сборища, и участники не теряют своих индивидуальных прав только потому, что некоторые из них ведут себя агрессивно”, – объяснили правозащитники.

Они подчеркнули, что есть “шквал” информации о погибших участниках протеста и “солдат, беспорядочно стреляющих боевыми патронами”.

“Правительство Казахстана должно проявлять нулевую терпимость к чрезмерной силе со стороны своих сил безопасности или любых иностранных войск в стране и обеспечивать соблюдение международно-правовых норм”, – считает Тейлор.

7 января стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

В МВД Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Вечером 7 января МВД страны сообщило о 3,8 тыс. задержанных.

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