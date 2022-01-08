 

США призывает на помощь для уборки космического мусора

08.01.2022, 1:37, Новости дня
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Американский генерал Дэвид Томпсон из космических войск публично обратился ко всем заинтересованным лицам, в том числе частным компаниям, с призывом заняться уборкой мусора на земной орбите. Фактически это первый призыв к космическому субботнику.

На низкой орбите Земли все больше спутников и других аппаратов. К сожалению, в геометрической прогрессии увеличивается количество вовремя не спустившихся ступеней ракет, разных «потерянных» деталей и т. д. Особенно вопиющим стал недавний случай с расстрелом старого российского спутника, когда вместо одного крупного объекта образовались тысячи мелких и средних.

В США начала работать специальная программа Orbital Prime, в рамках которой будут рассмотрены любые теоретические или практические предложения по уборке космического мусора.



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