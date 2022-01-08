 

В «Роскосмосе» разработали проект по передаче электричества из космоса

08.01.2022, 1:37, Новости дня
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В Европе и США давно думают над вопросом использования неисчерпаемой космической энергии на Земле. Дело в том, что те же самые солнечные батареи за пределами атмосферы работают намного эффективнее. Но проблема в том, как передать полученное электричество на Землю, ведь провод-то не протянешь.

Впрочем, у ученых уже есть ответ на данный вопрос. Например, можно преобразовать электрический ток в радиоволны, а затем обратно. Задумались над этой проблемой и в «Роскосмосе».

Представители ведомства недавно объявили, что в РФ начато осуществление специального проекта, который должен обеспечить передачу электрического тока в космосе между разными аппаратами, а также для инфраструктуры на Земле.



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