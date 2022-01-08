 

Аэропорт Алма-Аты закрыли до полуночи 9 января

08.01.2022, 1:24, Новости дня
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Аэропорт Алма-Аты, старой столицы и крупнейшего города Казахстана, не будет работать до полуночи 9 января (21.00 8 января мск), сообщили в пресс-службе аэропорта.

«До 00.00 9 января не работаем точно», – сообщила РИА «Новости» представитель пресс-службы аэропорта Алма-Аты, добавив, что о дальнейших решениях аэропорт проинформирует дополнительно.

Ранее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что международный аэропорт Алма-Аты принимает только военные самолеты, пока неизвестно, когда он заработает для гражданских бортов.



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