Аэропорт Алма-Аты закрыли до полуночи 9 января

Аэропорт Алма-Аты, старой столицы и крупнейшего города Казахстана, не будет работать до полуночи 9 января (21.00 8 января мск), сообщили в пресс-службе аэропорта.

«До 00.00 9 января не работаем точно», – сообщила РИА «Новости» представитель пресс-службы аэропорта Алма-Аты, добавив, что о дальнейших решениях аэропорт проинформирует дополнительно.

Ранее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что международный аэропорт Алма-Аты принимает только военные самолеты, пока неизвестно, когда он заработает для гражданских бортов.