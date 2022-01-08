Экс-президент США предрек разрушение американской демократии

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08.01.2022, 1:24, Новости дня
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Бывший президент США Джимми Картер выразил опасение за будущее американской демократии, отметив, что она находится на краю пропасти.

Так, политик затронул в статье для The New York Times тему штурма Капитолия, который произошел в январе 2021 года. По его словам, все четыре ныне живущих экс-президента страны осудили тех, кто побуждал граждан к беспорядкам, передает Рен ТВ.

«Теперь же я опасаюсь, что все те вещи, за которые мы так упорно боролись во всем мире, – за право на свободные, справедливые выборы, которым не будут мешать политики-деспоты, которых не интересует ничего, кроме как их собственная власть, – становятся все менее устойчивыми у нас в стране», – подчеркнул бывший президент.

Он также осудил республиканцев за то, что они одобряют применение силовых методов во внутренней политике, что противоречит демократическим ценностям США.

Как убежден политик, для сохранения американской демократии необходимо, чтобы власти США начали «следовать идеалам свободы и высоким стандартам поведения».

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что человечество переживает переломный момент в своей истории, в то время как РФ и Китай полагают, что дни демократии сочтены.



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