Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Татарстане, погибли четыре человека, информирует прокуратура республики.

«Около 15.00 7 января на 219-м километре трассы Казань – Оренбург, в районе деревни Ильтень Бута произошло ДТП с четырьмя погибшими. По предварительным данным, водитель автомобиля Кia Rio выехал на полосу встречного движения для обгона, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным прокуратуры, от полученных травм водитель и трое пассажиров автомобиля Кia Rio скончались на месте.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее в пятницу три человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Ульяновской области. Кроме того, два легковых автомобиля столкнулись в пятницу в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали.