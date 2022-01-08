 

Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане

08.01.2022, 1:24, Новости дня
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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Татарстане, погибли четыре человека, информирует прокуратура республики.

«Около 15.00 7 января на 219-м километре трассы Казань – Оренбург, в районе деревни Ильтень Бута произошло ДТП с четырьмя погибшими. По предварительным данным, водитель автомобиля Кia Rio выехал на полосу встречного движения для обгона, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным прокуратуры, от полученных травм водитель и трое пассажиров автомобиля Кia Rio скончались на месте.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее в пятницу три человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Ульяновской области. Кроме того, два легковых автомобиля столкнулись в пятницу в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали.



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