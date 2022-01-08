Колченогой власти и ОДКБ не помощник

Демонизируя политических оппонентов, объявляя их экстремистами, «иноагентами», власть открывает дорогу реальным экстремистам.

Президент Казахстана поручил правоохранителям создать следственную группу для «выявления причин» беспорядков и привлечения к ответственности всех виновных. Причины очевидны и без следственной группы, а главных виновников она все равно не назовет. По итогам первых дней событий в Казахстане так и напрашиваются несколько хрестоматийных выводов для авторитарных режимов.

Отдавать цены на социально значимые товары на откуп электронным биржам и свободному рынку можно при условии наличия свободной политической конкуренции и свободных выборов в стране. Хотите управляемые выборы с запланированным результатом — управляйте ценами, бедностью и неравенством. Но помните, что это тоже ненадолго.

Зачистка оппозиции через аресты, посадки, политические убийства лидеров в конечном итоге становится смертельно опасной для правящих сил, потому что в условиях стихийных протестов переговоры вести не с кем. Реальная сила власти прямо пропорциональна не количеству тюрем, автозаков и спецназовцев, а силе оппозиции. Демонизируя политических оппонентов, объявляя их экстремистами, «иноагентами», вы открываете дорогу реальным экстремистам. Нет ничего страшнее неуправляемого массового протеста, у которого нет авторитетов и который легко поднимает в людях низменное. Это опасно для всего общества и судьбы страны.

Нельзя власти насаждать в обществе страх и уповать на решения с позиции силы, ибо наступит момент, когда он будет конвертирован в агрессию толпы по отношению к власти. Ее сила будет прямо пропорциональна масштабу накопленного страха.

И силовики быстро окажутся на другой стороне, ибо они лучше всех знают реальную силу власти.

Объективно заканчивается время «глухой» власти, от нее требуется быть «слышащей». Ручные в результате «управляемых выборов» парламенты, переставшие быть представительными органами власти, декоративные и лояльные общественные палаты и советы, прислуживающие подцензурные СМИ, чиновники, задушившие жителей пустыми отписками на обращения, стали «пробками» в каналах обратной связи власти и «винтами» в крышке парового котла недовольства общества. Срывает эти крышки без предупреждения. Триггером может стать любая мелочь и в любой момент. Такое промывание политических пробок в ушах власти дорого обходится обществу.

Вопрос регулярной смены власти — это вопрос политической гигиены общества. Простой сменой масок политическое здоровье общества не обеспечивается. Свободные и честные выборы, сильная легальная оппозиция, сменяемость власти, независимые СМИ, реально работающие каналы обратной связи — вот основа настоящей, а не мнимой стабильности.

Ситуация в Казахстане в очередной раз доказывает, что лучший революционер — это власть, сконцентрированная на самой себе. А колченогой власти никакой ОДКБ не поможет.

Эмилия Слабунова, политик, партия «Яблоко», депутат ЗакС Карелии

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