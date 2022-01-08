Представлен энергосберегающий фасад модульного здания на солнечных батареях

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08.01.2022, 0:52, Новости дня
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Данная разработка подойдет для модернизации старых зданий, отмечают эксперты. В основу положена солнечная панель, размеры которой составляют всего 125 на 30 см. Ее энергии достаточно, чтобы отапливать зимой и охлаждать летом помещение площадью 24 кв. м.

Полученная электроэнергия используется для работы теплового насоса или кондиционера. Первый преобразует одну единицу электрической энергии в четыре тепловой. Из таких панелей можно создавать системы, обеспечивающие климатизацию в зданиях любого размера. При этом инженеры говорят, что их разработка создана специально для старых плохо сохраняющих тепло домов.

Например, в Германии примерно 30 процентов зданий, построенных с середины прошлого века до 1990 года, нуждаются в такой модернизации. Сегодня все они потребляют 3200 ГВт.ч энергии. А после небольшой реконструкции показатель снизится до 600 ГВт.ч.



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