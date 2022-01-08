Ученые назвали «золотой час» отхода ко сну

В университете Эксетера провели очередные исследования по теме здорового сна. Ученые, среди прочего, сумели подтвердить, что идеальное время для того, чтобы ложиться спать, – это период между 22 и 23 часами. Разумеется, нужно, чтобы время на вашем хронометре четко совпадало с реальным часовым поясом.

С 10 до 11 вечера – это «золотой час» для отхода ко сну, настаивают ученые. Исследования показали, что у тех людей, которые четко придерживаются такого режима, реже всего появляются сердечно-сосудистые заболевания, в том числе резко уменьшается риск инфаркта.

Проведены наблюдения в группе из 88 тысяч человек возрастом от 43 до 74 лет. Риски действительно снижаются примерно на 25 процентов.