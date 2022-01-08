 

Блинкен призвал не удивляться «провокации» РФ против Украины

08.01.2022, 0:40, Новости дня
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выступил с утверждением, что РФ якобы может устроить провокацию с целью обосновать возможное применение военной силы против Украины.

«Никому не следует удивляться, если РФ устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию [на Украину] в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно», – приводит мнение Блинкена ТАСС.

«Идея о том, что Украина является агрессором в этой ситуации, абсурдна», – выступил с утверждением глава американского внешнеполитического ведомства.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.

При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.



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